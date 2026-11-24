O faturamento nominal das lojas físicas brasileiras de videogames cresceu 9,5% na estreia de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Os dados integram levantamento especial do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que avaliou as vendas entre 19 e 22 de novembro de 2026 em comparação com o intervalo de 20 a 23 de novembro de 2025.
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Carlos Alves, vice-presidente de Negócios da Cielo, destacou a influência dos lançamentos do entretenimento no consumo: "Era evidente que haveria um impacto porque toda internet falava na ansiedade do consumidor para o início das vendas. O lançamento de um jogo tão aguardado quanto GTA 6 é um exemplo de como o entretenimento pode mobilizar consumidores e criar oportunidades para o comércio. Vimos um grande impacto em lojas de games, apesar de não ser acompanhado pelo segmento de eletrodomésticos e departamentos".
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Desempenho geral do comércio
O varejo nacional acompanhado pelo índice registrou avanço nominal de 6,8% no mesmo período de análise. O comércio eletrônico impulsionou o resultado com alta de 11,3%, enquanto as lojas físicas registraram crescimento de 5,6%.
O setor de Móveis, Eletro e Departamento apresentou retração nominal de 5,0% durante o intervalo analisado. O recuo atingiu o comércio físico, com baixa de 4,8%, e o e-commerce, com queda de 5,7%. Diferenças no calendário de feriados e seus efeitos sobre o consumo podem ter influenciado o resultado.
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Estrutura do indicador
Desenvolvido pela área de Business Analytics da Cielo, o ICVA mapeia a evolução do varejo brasileiro em 18 setores. A metodologia utiliza modelos estatísticos para isolar fatores do mercado de credenciamento, como oscilações de participação de mercado, substituição de cheque e dinheiro e a entrada do Pix.
O indicador não representa prévia de balanços da companhia e divide as apurações nas seguintes categorias:
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ICVA Nominal: indica o crescimento da receita de vendas no período frente ao mesmo intervalo do ano anterior.
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ICVA Deflacionado: desconta a inflação calculada a partir do IPCA apurado pelo IBGE.
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ICVA com ajuste de calendário: retira os efeitos de datas comemorativas e dias úteis para registrar o ritmo do setor.
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ICVA E-commerce: aponta a evolução da receita nominal obtida nas vendas digitais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.