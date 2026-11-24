O cenário vibrante de Grand Theft Auto VI reflete o impacto do lançamento no varejo de games brasileiro - (crédito: Rockstar Games/Divulgação)

O faturamento nominal das lojas físicas brasileiras de videogames cresceu 9,5% na estreia de Grand Theft Auto VI (GTA 6). Os dados integram levantamento especial do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que avaliou as vendas entre 19 e 22 de novembro de 2026 em comparação com o intervalo de 20 a 23 de novembro de 2025.

Carlos Alves, vice-presidente de Negócios da Cielo, destacou a influência dos lançamentos do entretenimento no consumo: "Era evidente que haveria um impacto porque toda internet falava na ansiedade do consumidor para o início das vendas. O lançamento de um jogo tão aguardado quanto GTA 6 é um exemplo de como o entretenimento pode mobilizar consumidores e criar oportunidades para o comércio. Vimos um grande impacto em lojas de games, apesar de não ser acompanhado pelo segmento de eletrodomésticos e departamentos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Desempenho geral do comércio

O varejo nacional acompanhado pelo índice registrou avanço nominal de 6,8% no mesmo período de análise. O comércio eletrônico impulsionou o resultado com alta de 11,3%, enquanto as lojas físicas registraram crescimento de 5,6%.

O setor de Móveis, Eletro e Departamento apresentou retração nominal de 5,0% durante o intervalo analisado. O recuo atingiu o comércio físico, com baixa de 4,8%, e o e-commerce, com queda de 5,7%. Diferenças no calendário de feriados e seus efeitos sobre o consumo podem ter influenciado o resultado.

Estrutura do indicador

Desenvolvido pela área de Business Analytics da Cielo, o ICVA mapeia a evolução do varejo brasileiro em 18 setores. A metodologia utiliza modelos estatísticos para isolar fatores do mercado de credenciamento, como oscilações de participação de mercado, substituição de cheque e dinheiro e a entrada do Pix.

O indicador não representa prévia de balanços da companhia e divide as apurações nas seguintes categorias:

ICVA Nominal: indica o crescimento da receita de vendas no período frente ao mesmo intervalo do ano anterior.

ICVA Deflacionado: desconta a inflação calculada a partir do IPCA apurado pelo IBGE.

ICVA com ajuste de calendário: retira os efeitos de datas comemorativas e dias úteis para registrar o ritmo do setor.

ICVA E-commerce: aponta a evolução da receita nominal obtida nas vendas digitais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.