O problema ganha dimensão porque o agricultor também tem pouca capacidade para absorver novos aumentos nos preços dos produtos utilizados na produção - (crédito: Croplife)

A alta do dólar ocorrida após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa mais um fator de pressão sobre a indústria de insumos agrícolas e os produtores rurais. Com custos fortemente vinculados à moeda norte-americana, empresas do setor enfrentam dificuldades para equilibrar as contas em um ambiente de crédito restrito, endividamento e margens financeiras reduzidas. O problema ganha dimensão porque o agricultor também tem pouca capacidade para absorver novos aumentos nos preços dos produtos utilizados na produção.

Na segunda-feira (23/11), o dólar chegou à marca de R$ 6 e as projeções, segundo o último boletim Focus, indicam uma cotação na faixa de R$ 5,60 a partir de 2027. Mesmo com a perspectiva de recuo, o patamar cambial continua sendo uma preocupação para empresas que dependem de insumos e matérias-primas adquiridos no exterior.

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Segundo a presidente da Croplife, Ana Repezza, a indústria de defensivos agrícolas é particularmente sensível às oscilações cambiais. Grande parte das matérias-primas e moléculas utilizadas na fabricação desses produtos é importada. A dependência externa está relacionada ao processo histórico de desindustrialização do país, que reduziu a capacidade nacional de produzir determinados componentes. "É um cenário bastante preocupante, que acho que ninguém esperava que fosse chegar a R$ 6 o dólar. Então, a gente espera que de alguma forma o dólar possa se acomodar em patamares mais competitivos, porque dessa forma realmente prejudica bastante", afirma Ana Repezza, que preside a Croplife desde maio, entidade que reúne 52 empresas dos segmentos de defensivos agrícolas, bioinsumos, sementes e fertilizantes e tecnologias.

Entre os quatro segmentos representados pela entidade, os defensivos químicos são os mais afetados pela alta cambial. O setor reúne duas características que ampliam sua exposição: a dependência de fornecedores estrangeiros e o peso expressivo desses produtos na cesta de custos do produtor rural.

Sementes e bioinsumos apresentam uma situação diferente, com cadeias produtivas mais consolidadas dentro do Brasil. Essa estrutura reduz a exposição desses segmentos aos efeitos diretos da valorização do dólar, embora o material fornecido não detalhe a dimensão dessa diferença.

O principal obstáculo para a indústria está na dificuldade de transferir o aumento dos custos ao consumidor. Com o orçamento pressionado, o produtor rural tem pouca margem para absorver reajustes. O setor também observa crescimento dos pedidos de recuperação judicial e redução na contratação de crédito, sinais de um ambiente financeiro mais restritivo.

A mudança já aparece no comportamento de compra. Tradicionalmente, agricultores antecipam aquisições de insumos em períodos específicos do calendário agrícola. A incerteza cambial e as dificuldades de financiamento têm levado muitos a adiar essas decisões, evitando compromissos antecipados.