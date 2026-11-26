A arrecadação do governo em impostos cresceu 8,8% em comparação a 2024, chegando a R$ 3,3 trilhões em 2025 - (crédito: Caixa Economica Federal/Divulgação)

A necessidade de financiamento líquido do Governo Geral foi de R$ 936,2 bilhões em 2025. O montante representa um aumento de 27,1% se comparado a 2024. Esse crescimento ocorreu, principalmente, em virtude do avanço de 11,4% da despesa total, em contraposição ao aumento de 8,9% das receitas computadas nos três níveis de governo.

Leia também: BC anuncia medidas para conter endividamento de famílias e empresas

Os dados integram a pesquisa de Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil, que reúne informações sobre o ano de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pelo lado das receitas, a arrecadação do governo em impostos cresceu 8,8% em comparação a 2024, chegando a R$ 3,3 trilhões em 2025. As contribuições sociais, que são os tributos da União destinados à Seguridade Social, por exemplo, alcançaram R$ 964,7 bilhões, um aumento de 9,8% quando comparado ao ano anterior. Segundo o levantamento, o resultado foi impulsionado pela expansão da massa salarial e pela reoneração escalonada da folha de pagamentos.

O crescimento da arrecadação de impostos sobre o comércio e transações internacionais, especialmente do Imposto de Importação, foi destaque, com alta de 16,4%. O crescimento foi resultado da combinação do aumento das importações em volume, da taxa média de câmbio e da alíquota média do imposto. Já os impostos sobre renda e lucros subiram 9,6%, os tributos sobre a folha de pagamento e mão de obra cresceram 9,5%, e a arrecadação sobre a propriedade avançou 9,1%.

Leia também: Braga diz que queda dos juros pode abrir espaço para investimentos no Orçamento de 2027

Nas despesas, todos os componentes apresentaram crescimento em 2025. Segundo o IBGE, os gastos com remuneração de empregados cresceram 10,0%, enquanto as despesas com uso de bens e serviços e transferências avançaram 4,9% e 5,7%, respectivamente.

Os gastos com subsídios e juros foram os maiores destaques de alta no período, com um aumento de 32,3% e 29,8% respectivamente. No caso dos juros, o crescimento refletiu a elevação do custo de carregamento da dívida pública em um contexto de alta da taxa básica de juros (Selic)

A formação bruta de capital fixo, indicador que mede a capacidade produtiva futura do Governo Geral, recuou 12,6%, somando R$ 224,7 bilhões em 2025. A queda foi puxada pela redução de 29,2% nos investimentos municipais. O governo federal reduziu seus gastos em 2,5%, concentrando a diminuição em obras em andamento e na manutenção de estradas e vias. Em contrapartida, os governos estaduais registraram alta de 10,0% nos investimentos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Durigan defende indicações de nomes, especialmente para BC, ainda em 2026

Durigan defende indicações de nomes, especialmente para BC, ainda em 2026 Economia Alimentos pressionam inflação e IPCA-15 sobe 0,14% em Brasília

Alimentos pressionam inflação e IPCA-15 sobe 0,14% em Brasília Economia Banco Central aprova regras para conter endividamento das famílias