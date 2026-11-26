A necessidade de financiamento líquido do Governo Geral foi de R$ 936,2 bilhões em 2025. O montante representa um aumento de 27,1% se comparado a 2024. Esse crescimento ocorreu, principalmente, em virtude do avanço de 11,4% da despesa total, em contraposição ao aumento de 8,9% das receitas computadas nos três níveis de governo.
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Os dados integram a pesquisa de Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil, que reúne informações sobre o ano de 2025.
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Pelo lado das receitas, a arrecadação do governo em impostos cresceu 8,8% em comparação a 2024, chegando a R$ 3,3 trilhões em 2025. As contribuições sociais, que são os tributos da União destinados à Seguridade Social, por exemplo, alcançaram R$ 964,7 bilhões, um aumento de 9,8% quando comparado ao ano anterior. Segundo o levantamento, o resultado foi impulsionado pela expansão da massa salarial e pela reoneração escalonada da folha de pagamentos.
O crescimento da arrecadação de impostos sobre o comércio e transações internacionais, especialmente do Imposto de Importação, foi destaque, com alta de 16,4%. O crescimento foi resultado da combinação do aumento das importações em volume, da taxa média de câmbio e da alíquota média do imposto. Já os impostos sobre renda e lucros subiram 9,6%, os tributos sobre a folha de pagamento e mão de obra cresceram 9,5%, e a arrecadação sobre a propriedade avançou 9,1%.
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Nas despesas, todos os componentes apresentaram crescimento em 2025. Segundo o IBGE, os gastos com remuneração de empregados cresceram 10,0%, enquanto as despesas com uso de bens e serviços e transferências avançaram 4,9% e 5,7%, respectivamente.
Os gastos com subsídios e juros foram os maiores destaques de alta no período, com um aumento de 32,3% e 29,8% respectivamente. No caso dos juros, o crescimento refletiu a elevação do custo de carregamento da dívida pública em um contexto de alta da taxa básica de juros (Selic)
A formação bruta de capital fixo, indicador que mede a capacidade produtiva futura do Governo Geral, recuou 12,6%, somando R$ 224,7 bilhões em 2025. A queda foi puxada pela redução de 29,2% nos investimentos municipais. O governo federal reduziu seus gastos em 2,5%, concentrando a diminuição em obras em andamento e na manutenção de estradas e vias. Em contrapartida, os governos estaduais registraram alta de 10,0% nos investimentos.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro