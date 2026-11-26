O conjunto de normas deverá entrar em vigor em julho de 2027, com prazo para que as instituições financeiras se organizem - (crédito: Agência Brasil)

O Banco Central (BC) anunciou um conjunto de medidas macroprudenciais para conter o avanço do endividamento de famílias e empresas e reduzir os riscos de inadimplência no sistema financeiro. Segundo o diretor de Regulação do BC, Gilneu Vivan, as regras buscam atuar de forma preventiva, com foco nas modalidades de crédito consideradas mais preocupantes pela instituição.

Uma delas impede que bancos ampliem o crédito concedido a clientes com dívidas sem garantia em atraso superior a 90 dias. Nesses casos, os bancos não poderão aumentar o endividamento do consumidor, embora possam renegociar a dívida ou transferi-la para outra instituição. As instituições também deverão considerar a exposição total do cliente no sistema financeiro, com base nas informações do Sistema de Informações de Créditos (SCR).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Governo Trump propõe novas tarifas a produtos brasileiros como avião e açúcar

Outra medida atinge o cartão de crédito. Quando o cliente financiar a fatura três vezes ou mais em um período de seis meses, o banco ficará impedido de aumentar o limite e deverá estabelecer uma política de redução gradual, considerando fatores como o nível de exposição e a inadimplência no crédito rotativo.

“A ideia aqui é de que o banco defina a sua política, essa política vai ser clara e vai estar disponível para a supervisão poder avaliar, acompanhar e comparar em relação ao banco”, comenta.

As novas regras também determinam que os bancos acompanhem o comprometimento da renda dos clientes com dívidas e estabeleçam critérios próprios para identificar níveis elevados ou excessivos de endividamento. Para as situações consideradas excessivas, deverão ser adotadas medidas de mitigação de riscos. Segundo Vivan, não haverá, neste primeiro momento, um limite fixo de comprometimento de renda para todas as instituições. Cada banco deverá definir sua metodologia, que será acompanhada pela supervisão do BC.

“Ou seja, o banco tem que passar explicitamente a acompanhar o comprometimento de renda que o cliente tem e o nível de endividamento que ele tem em relação à renda e com isso definir uma série de políticas, o que a gente chama de apetite ao risco”, revela.

O diretor aponta ainda que o objetivo não é reduzir o estoque de crédito disponível no mercado, mas melhorar a qualidade das operações, a estrutura dos prazos e os instrumentos utilizados pelos consumidores. A expectativa é que as medidas contribuam gradualmente para conter o crescimento da inadimplência e do comprometimento da renda das famílias.

“Nós estamos falando aqui de desenho de políticas, adoção de medidas e no tempo a gente espera que isso consiga levar a uma redução tanto do endividamento quanto da inadimplência do sistema”, disse.

Segundo o diretor, cerca de 20% dos clientes poderão ser alcançados pelas restrições relacionadas ao atraso e ao uso recorrente do crédito rotativo. Esse grupo representa aproximadamente 10% do volume total de crédito, por envolver operações de menor valor.

O conjunto de normas deverá entrar em vigor em julho de 2027, com prazo para que as instituições financeiras se organizem. O BC também abriu duas consultas públicas, com duração de 90 dias, sobre critérios para cálculo do endividamento e da renda dos clientes e sobre a transparência das informações relativas à concessão de crédito. A publicação definitiva das regras está prevista para o fim do primeiro semestre de 2027.