A sacarose, extraída e purificada em fábricas especializadas, é utilizada como matéria-prima na indústria de alimentos humanos ou é fermentada para produzir etanol. - (crédito: Divulgação)

Produtores de cana-de-açúcar e bioenergia criticaram, nesta quinta-feira (26/11), o possível aumento da taxação para esses produtos exportados aos Estados Unidos. Essa possibilidade foi defendida ontem, pelo embaixador Jamieson Greer, representante de Comércio dos EUA (USTR), em relatório usado para abrir uma consulta pública para avaliar novos tributos a açúcares e aeronaves importadas pelos EUA.

Em nota publicada nesta quinta, associações como a Bioenergia Brasil e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA) afirmaram ver "com preocupação" a proposta da possível elevação do tributo, que atualmente é de até 37,5%. Se adotada pelo governo norte-americano, as entidades do setor calculam no aumento de até 200% do valor do produto brasileiro e exportado aos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Entidades reagem a declaração de Macron sobre carne brasileira

" Por consequência, esse aumento acaba sendo repassado ao longo da cadeia, afetando especialmente o consumidor norte-americano na forma de preços mais altos", afirmaram a UNICA e a Bioenergia Brasil. No documento que sugeriu aumento da taxa para alúcar brasileiro, o embaixador Greer argumentou que a medida forçaria o Brasil a negociar com os Estados Unidos questões relacionadas à Seção 301, dispositivo usado pelo país norte-americano para investigar e aplicar sanções comerciais contra países.

Segundo avaliação dos Estados Unidos, o Brasil se encaixaria nas sanções da 301 porque, conforme a alegação feita pelo USTR e sustentada pelo presidente Donald Trump, adotaria práticas irregulares no mercado. Com base na 301 os EUA implementaram, em julho deste ano, tarifa de até 25% às importações dos norte-americanos ao Brasil.

Leia também: Planalto vê novas tarifas de Trump como meio de "constrangimento"

Negociações

Com a possibilidade de os Estados Unidos colocarem novas tarifas a produtos como o açúcar brasileiro, as associações Bioenergia Brasil e UNICA defenderam manutenção de diálogos em prol de negociação para buscar "soluções que reduzam as barreiras ao comércio de açúcar". "As tratativas devem ser orientadas por critérios técnicos, com o objetivo de ampliar as oportunidades comerciais e dar mais previsibilidade a produtores, exportadores e importadores dos dois países", concluiu a nota.

Além de entidades relacionados à exportação de açúcar, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) se posicionou ontem contra a possibildiade de aeronaves produzidas em território brasileiro exportadas para os EUA receberem taxação de 10%.

Leia também: Planalto estuda saída para ter a Argentina na posse de Lula sem Milei

“A empresa continua acreditando e defendendo firmemente a manutenção do regime de tarifa zero para a indústria aeroespacial global, vigente desde a décadade 1980”, informou a companhia.A fabricante também destacousua presença nos Estados Unidos, onde mantém investimentos hámais de 45 anos. Segundo a empresa, são US$ 3,5 bilhões em ativos.