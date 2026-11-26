A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para assumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027 repercutiu entre integrantes do Governo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, publicaram manifestações de apoio ao futuro titular da pasta nesta quinta-feira (26/11).
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Em publicação nas redes sociais, Alckmin classificou a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma “excelente notícia para o Brasil”. O vice-presidente destacou a experiência do executivo e desejou sucesso na função.
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A escolha do presidente @LulaOficial por Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda é uma excelente notícia para o Brasil. Ele tem preparo, experiência e espírito público para o exercício dessa função. Desejo boa sorte e muito êxito ao nosso futuro Ministro.— Geraldo Alckmin ???????? (@geraldoalckmin) November 27, 2026
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“A escolha do presidente Lula por Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda é uma excelente notícia para o Brasil. Ele tem preparo, experiência e espírito público para o exercício dessa função. Desejo boa sorte e muito êxito ao nosso futuro Ministro”, escreveu.
Durigan também comentou a decisão e afirmou ter confiança na condução do Ministério da Fazenda pelo sucessor. Em nota publicada nas redes sociais, o atual ministro relacionou a gestão da pasta à seriedade e à ética e colocou sua equipe à disposição para a transição.
“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, afirmou.
Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada— Dario Durigan (@DarioDurigan) November 26, 2026
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