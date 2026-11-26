As entidades criticam a possibilidade de substituir a quarentena pelo simples desligamento das atividades político-partidárias até a data da posse. - (crédito: Jefferson Rudy/Wikimedia Commons)

Entidades representativas de diferentes setores da economia divulgaram nesta quinta-feira (26/11) um manifesto em defesa da independência das agências reguladoras brasileiras. O documento pede ao Senado Federal a rejeição do Projeto de Lei (PL) 2.896/2022, que flexibiliza as restrições à indicação de pessoas com atuação político-partidária e eleitoral recente para cargos de direção desses órgãos.

Com o título “Regulação é função de Estado, não de governo”, o manifesto expressa preocupação com o avanço da proposta e com a aprovação do regime de urgência para sua tramitação. Segundo as entidades, a medida compromete o debate necessário sobre uma mudança que afeta as regras de escolha dos dirigentes das agências.

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O texto defende a manutenção da quarentena de 36 meses prevista na Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/2019). Para os signatários, o prazo funciona como mecanismo de proteção da independência regulatória e não representa uma desqualificação da experiência política dos indicados. O documento também menciona o reconhecimento dessa finalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.276.

As entidades criticam a possibilidade de substituir a quarentena pelo simples desligamento das atividades político-partidárias até a data da posse. Na avaliação dos signatários, a mudança reduziria a proteção estabelecida pela legislação atual. O manifesto ressalta ainda que a sabatina pelo Senado, embora necessária, não substitui regras objetivas de impedimento.

O documento argumenta que a credibilidade das agências depende da natureza técnica e independente de suas decisões, consideradas fundamentais para garantir previsibilidade aos investimentos, segurança jurídica aos setores regulados e confiança da sociedade.