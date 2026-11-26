O segmento de Turismo e Transporte impulsionou as vendas da Black Friday, com consumidores planejando futuras viagens e lazer - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O segmento de Turismo e Transporte liderou o crescimento do faturamento no varejo brasileiro nas três semanas que antecederam a Black Friday de 2026. Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) revelam que o setor atingiu alta nominal de 25,8% na terceira semana do mês, entre 16 e 22 de novembro, na comparação com o intervalo correspondente de 2025.

O avanço do ramo manteve ritmo de dois dígitos em todos os períodos avaliados. O faturamento subiu 11,8% na primeira semana de novembro, avançou para 19,6% na segunda e registrou 13% de expansão na quarta-feira, 25 de novembro.

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Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, afirmou que “a Black Friday é uma data que vem ganhando relevância para diferentes segmentos da economia. O desempenho de Turismo e Transporte ao longo de novembro chama a atenção e sugere que o período promocional também pode ser uma oportunidade para os consumidores planejarem despesas futuras, como as viagens de férias”.

Vendas on-line e setores do varejo

O varejo nacional cresceu 5,0% na quarta-feira que antecedeu o evento promocional. O comércio eletrônico impulsionou esse resultado com salto de 16,9%, enquanto as lojas físicas registraram alta de 0,1%. No decorrer do mês, as vendas pela internet aceleraram de 8,8% na primeira semana para 16,3% na segunda e chegaram a 22,4% na terceira.

Na sequência do turismo, o setor de Móveis, Eletro e Lojas de Departamento cresceu 9,2% na quarta-feira, após sofrer retração no início do mês. Outros três segmentos anotaram taxas positivas em todas as etapas anteriores à data: drogarias e farmácias, supermercados e hipermercados, além do varejo alimentício especializado.

Desempenho regional no comércio físico

Nas lojas físicas, a região Sul registrou a maior alta na quarta-feira, com 4,0%. As regiões Norte e Nordeste tiveram avanços de 3,6% e 0,3%, enquanto Centro-Oeste e Sudeste recuaram 1,3% e 1,4%, respectivamente. O Sul foi o único recorte regional com crescimento ininterrupto nas quatro semanas monitoradas.

A segunda semana de novembro trouxe expansão em todas as unidades federativas analisadas, com destaque para Paraná (10,0%), Rio de Janeiro (9,6%) e Amazonas (9,3%). Na terceira semana, o ritmo desacelerou na maior parte dos estados, mantendo o Amazonas na liderança com 7,1%.

Na quarta-feira, Distrito Federal (6,0%) e Santa Catarina (5,9%) apresentaram os melhores resultados. Ambos cresceram em todos os períodos, assim como Minas Gerais. Já São Paulo teve retração em três das quatro medições. Por sua vez, Goiás e Amazonas anotaram as maiores quedas do dia, com retrações nominais de 4,7% e 5,1%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.