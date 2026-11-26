O segmento de Turismo e Transporte liderou o crescimento do faturamento no varejo brasileiro nas três semanas que antecederam a Black Friday de 2026. Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) revelam que o setor atingiu alta nominal de 25,8% na terceira semana do mês, entre 16 e 22 de novembro, na comparação com o intervalo correspondente de 2025.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O avanço do ramo manteve ritmo de dois dígitos em todos os períodos avaliados. O faturamento subiu 11,8% na primeira semana de novembro, avançou para 19,6% na segunda e registrou 13% de expansão na quarta-feira, 25 de novembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Sete a cada 10 consumidores acompanham preços antes da Black Friday
-
Black Friday e Natal: promoções de novembro antecipam as compras de presentes
-
Lojistas do DF esticam promoções da Black Friday pelo mês inteiro
Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, afirmou que “a Black Friday é uma data que vem ganhando relevância para diferentes segmentos da economia. O desempenho de Turismo e Transporte ao longo de novembro chama a atenção e sugere que o período promocional também pode ser uma oportunidade para os consumidores planejarem despesas futuras, como as viagens de férias”.
Vendas on-line e setores do varejo
O varejo nacional cresceu 5,0% na quarta-feira que antecedeu o evento promocional. O comércio eletrônico impulsionou esse resultado com salto de 16,9%, enquanto as lojas físicas registraram alta de 0,1%. No decorrer do mês, as vendas pela internet aceleraram de 8,8% na primeira semana para 16,3% na segunda e chegaram a 22,4% na terceira.
Na sequência do turismo, o setor de Móveis, Eletro e Lojas de Departamento cresceu 9,2% na quarta-feira, após sofrer retração no início do mês. Outros três segmentos anotaram taxas positivas em todas as etapas anteriores à data: drogarias e farmácias, supermercados e hipermercados, além do varejo alimentício especializado.
Saiba Mais
- Economia Planalto confirma que Trabuco será ministro da Fazenda
- Economia GTA 6 e ar-condicionado mudam as apostas da Black Friday
- Economia Governo confirma Trabuco à frente do Ministério da Fazenda no Lula 4
- Economia CNA critica Macron por declarações sobre carne brasileira e protecionismo
- Economia Trabuco deve se reunir com Lula e ministros no Palácio da Alvorada
- Economia Setor açucareiro reage à possível sobretaxa sobre exportações aos EUA
Desempenho regional no comércio físico
Nas lojas físicas, a região Sul registrou a maior alta na quarta-feira, com 4,0%. As regiões Norte e Nordeste tiveram avanços de 3,6% e 0,3%, enquanto Centro-Oeste e Sudeste recuaram 1,3% e 1,4%, respectivamente. O Sul foi o único recorte regional com crescimento ininterrupto nas quatro semanas monitoradas.
A segunda semana de novembro trouxe expansão em todas as unidades federativas analisadas, com destaque para Paraná (10,0%), Rio de Janeiro (9,6%) e Amazonas (9,3%). Na terceira semana, o ritmo desacelerou na maior parte dos estados, mantendo o Amazonas na liderança com 7,1%.
Na quarta-feira, Distrito Federal (6,0%) e Santa Catarina (5,9%) apresentaram os melhores resultados. Ambos cresceram em todos os períodos, assim como Minas Gerais. Já São Paulo teve retração em três das quatro medições. Por sua vez, Goiás e Amazonas anotaram as maiores quedas do dia, com retrações nominais de 4,7% e 5,1%.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.