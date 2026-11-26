Lançamento de GTA 6 impulsiona buscas por videogames e consoles na Black Friday, alterando o perfil de consumo - (crédito: Divulgação/Rockstar)

São Paulo — A Black Friday deste ano tem dois novos protagonistas nas buscas dos consumidores brasileiros: videogames e aparelhos de climatização. O lançamento de GTA 6 e a preparação para um verão de temperaturas elevadas alteraram o comportamento de pesquisa na semana de promoções e ameaçam o espaço tradicionalmente ocupado pela air fryer entre os produtos mais procurados.

Levantamento preliminar do Google, divulgado nesta quinta-feira (26/11), referente às buscas realizadas entre segunda-feira (23/11) e quarta-feira (25/11), mostra mudanças importantes nas intenções de consumo. Os dados foram apresentados por Antonela Weyler, líder de insights para o Varejo do Google, e indicam que o interesse por determinadas categorias cresceu de forma expressiva às vésperas da Black Friday.

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Antonela Weyler, do Google, apresenta dados que destacam GTA 6 e climatizadores como os novos protagonistas nas buscas da Black Friday — Roberto Fonseca/CB/D.A.Press

O lançamento de GTA 6, por exemplo, provocou uma corrida por produtos relacionados ao universo dos games. Entre 18 e 24 de novembro, na comparação com a semana anterior, as buscas pelo jogo cresceram 320%.

O movimento também alcançou os consoles. As pesquisas por PlayStation 5 dobraram no período, enquanto o PS5 Pro registrou crescimento de 171% na comparação entre os períodos anterior e posterior ao lançamento. Em relação a 2025, a alta chegou a 303%. "É impressionante assim o quanto o GTA e toda a movimentação ao redor de games explodiu nos últimos dias e segue bastante forte", avalia.

O Xbox Series S também apresentou avanço expressivo. As buscas pelo console aumentaram 169% na comparação com a semana anterior ao lançamento e 337% em relação ao mesmo período de 2025.

O interesse se espalhou por outros produtos do segmento, incluindo jogos como Zelda e acessórios, a exemplo de cadeiras gamer. O comportamento indica que o lançamento de um título de grande repercussão pode movimentar uma cadeia de consumo que vai além da compra do próprio jogo.

Calor aumenta procura por aparelhos de climatização

Outro destaque da Black Friday está relacionado à expectativa de temperaturas elevadas durante o verão. Mesmo com as oscilações bruscas de temperatura, os consumidores intensificaram as pesquisas por equipamentos para refrescar as residências. "As pessoas estão se preparando na expectativa de um verão extremamente quente. Então a gente viu o quanto também essas categorias estão se movimentando bastante", diz Antonela.

As buscas por ar-condicionado cresceram 87% na comparação com os mesmos dias da semana anterior. Em relação a 2025, a alta foi de 42%. No caso dos ventiladores, o avanço chegou a 84% na comparação semanal e a 44% em relação ao ano passado.

A procura também revela diferenças nas escolhas dos consumidores. O ar-condicionado portátil teve crescimento de 343% nas pesquisas em relação à semana anterior. O modelo de janela avançou 323%, enquanto o split registrou alta de 125%. Já o climatizador apresentou aumento de 117%.

A variedade dos equipamentos sugere que preço, espaço disponível e características das residências influenciam a busca por alternativas de climatização.

Eletrodomésticos e celulares mantêm interesse

Entre os produtos tradicionais da Black Friday, a linha branca continua apresentando procura relevante. As buscas por lava e seca cresceram 19% em relação ao mesmo período de 2025 e avançaram 29% na semana da promoção.

Geladeiras tiveram alta anual de 4% e aumento de 32% na semana. Máquinas de lavar registraram retração de 1% na comparação com 2025, mas cresceram 22% durante o período analisado.

No segmento de tecnologia, o iPhone 17 apresentou aumento de 37% nas pesquisas em relação ao ano passado. Na semana da Black Friday, a alta foi de 17%. As buscas gerais pelo termo iPhone permaneceram estáveis na comparação anual, com avanço de 12% na semana.

Os notebooks também ganharam espaço, com crescimento de 32% nas pesquisas durante a semana promocional e de 1% em relação a 2025. Já o termo genérico celular apresentou alta anual de 5%, mas recuou 1% na comparação semanal.

Air fryer perde força nas pesquisas

Um dos movimentos mais significativos aparece entre os produtos que tradicionalmente concentram a atenção dos consumidores durante a Black Friday. A air fryer registrou queda de 31% nas buscas em relação a 2025 e recuo de 11% na semana da promoção.

O liquidificador também apresentou retração, de 16% na comparação anual e 19% na semanal. A creatina teve queda de 24% em relação ao ano passado, embora tenha registrado crescimento de 9% na semana.

Na direção contrária, alguns produtos mostram avanço. As pesquisas por impressoras 3D cresceram 159% em relação a 2025. As motos elétricas tiveram alta de 140%, enquanto as bicicletas elétricas avançaram 36%.

O Kindle registrou crescimento anual de 46% e aumento de 88% na semana da Black Friday. Já o body splash apresentou alta de 21% na comparação com 2025.

O jornalista viajou a convite do Google