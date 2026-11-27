Dólar estava cotado a R$ 5,5413, às 9h20 desta sexta-feira (27/11) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar operava em queda de 1,95%, cotado a R$ 5,5413, às 9h20 desta sexta-feira (27/11). O movimento ocorre após a confirmação de que Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027.

Na quinta-feira (26), a confirmação da escolha provocou uma forte reação positiva no mercado financeiro.

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O Ibovespa fechou em alta de 6,07%, aos 176.799,84 pontos, maior avanço diário desde o primeiro turno das eleições presidenciais. Já o dólar recuou 1,26%, encerrando o pregão cotado a R$ 5,7435.