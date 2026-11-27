O secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, declarou nesta quinta-feira (26/11) que o partido confia na escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em indicar Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda no próximo mandato.
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Valadares afirmou que a opinião geral da direção e lideranças do PT é de confiar na capacidade e na competência de Lula para montar a equipe ministerial. Segundo ele, Trabuco reúne experiência no mercado financeiro e uma trajetória de diálogo com diferentes setores.
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O dirigente lembrou ainda que o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, o Conselhão, e disse que suas manifestações públicas demonstraram preocupação com a combinação entre estabilidade econômica, responsabilidade fiscal e crescimento. “Trabuco é alguém que atua no mercado financeiro, tem uma carreira longa dentro do banco Bradesco, mas já demonstrou preocupação com relação ao país conseguir combinar estabilidade econômica com crescimento e desenvolvimento social”
Embora ressalte que o partido ainda não se reuniu para discutir formalmente a indicação, Valadares diz que o presidente do Bradesco demonstrou, nos últimos anos, disposição para o diálogo e chegou a se associar aos petistas na crítica, por exemplo, às altas taxas de juros.
Valadares reconheceu que podem haver críticas internas ao perfil de Trabuco, mas disse que o partido não adota uma posição dogmática sobre a condução da economia, e a avaliação predominante segue sendo a de confiar na escolha do presidente. “Há muitos anos a gente não trava o debate sobre o desenvolvimento do nosso país a partir de dogmas”, disse.
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Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi é o primeiro ministro anunciado pelo Palácio do Planalto para o quarto mandato. O executivo assumirá a pasta da Fazenda, com o desafio de equilibrar as contas públicas.
Pouco depois da confirmação de Trabuco para o porto, políticos de esquerda, com o PT incluso, foram às redes sociais criticar a escolha do governo.
O deputado Lindbergh Farias (PT) comparou a decisão à escolha de Joaquim Levy. "Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", escreveu nas redes sociais.
Joaquim Levy assumiu a Fazenda na gestão Dilma Rousseff, em 2015. Foi indicado por Trabuco ao cargo. Ele liderou uma proposta de austeridade fiscal logo após a reeleição da petista, o que prejudicou a popularidade da então presidente e facilitou o caminho para o impeachment.
Já o deputado Rogério Correia, também do PT, que Trabuco que escute a bancada e leve em conta bandeiras do partido. "Espero que o Ministro Trabuco escute a bancada federal que realizou hoje um seminário bem denso, afirmando teses de queda de taxa de juros, nenhum ajuste que retire direitos ou afete as políticas públicas, crescimento econômico com investimento fora do arcabouço, taxação do andar de cima, altos salários, lucros e dividendos", afirmou.
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