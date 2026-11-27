Em novembro de 2014, o próprio Luiz Carlos Trabuco recusou o convite de Dilma Rousseff para a Fazenda e recomendou o nome de Joaquim Levy para o cargo - (crédito: Edílson Rodrigues/Agência Senado)

A escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou resistência dentro do próprio partido, que teme a repetição do ajuste fiscal adotado durante o segundo governo de Dilma Rousseff.

O banqueiro aceitou o convite na quinta-feira (26/11), tornando-se o primeiro nome confirmado para a equipe ministerial que assumirá em janeiro de 2027. A indicação, entretanto, trouxe de volta à discussão a passagem de Joaquim Levy pela pasta, marcada por divergências com a base governista e encerrada após apenas 11 meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A comparação ganhou força depois de uma manifestação do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos principais críticos das recentes medidas de contenção de gastos propostas pelo governo.

Em publicação na rede social X, o parlamentar associou a escolha de Trabuco à experiência econômica de 2015, quando Dilma iniciou seu segundo mandato sob pressão para recuperar a confiança dos investidores e equilibrar as contas públicas.

"Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", escreveu Lindbergh.

Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita! — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 26, 2026

A preocupação tem origem em um episódio que envolve o próprio futuro ministro. Em novembro de 2014, Trabuco, então presidente-executivo do Bradesco, foi convidado por Dilma para assumir a Fazenda, mas recusou a proposta em razão de compromissos com o banco.

Na ocasião, recomendou Joaquim Levy, que ocupava uma posição de direção na área de gestão de recursos da instituição financeira e acabou escolhido para a pasta.

Leia também: Trabuco já recusou convite para comandar a Fazenda no governo Dilma

Doze anos depois, a decisão de Lula de recorrer ao mesmo executivo reacendeu divergências sobre os rumos da política econômica. Enquanto setores do PT receiam que a presença de um banqueiro no ministério resulte em maior restrição às despesas públicas, outros integrantes da base consideram que a experiência de Trabuco pode facilitar as negociações com investidores e ampliar a confiança na condução das contas federais.

Por que o ajuste de Dilma preocupa o PT?

A chegada de Levy à Fazenda, em janeiro de 2015, ocorreu em circunstâncias econômicas e políticas delicadas. Dilma havia conquistado a reeleição em uma disputa apertada contra Aécio Neves (PSDB), mas precisou adotar medidas de contenção fiscal que contrariavam parte das expectativas criadas durante a campanha. A mudança de orientação econômica encontrou resistência dentro do PT e entre aliados da presidente.

Naquele momento, o Brasil já enfrentava sinais de deterioração da atividade econômica. O Produto Interno Bruto (PIB) havia crescido apenas 0,5% em 2014, enquanto o Banco Central elevava os juros para combater a inflação. A taxa Selic, que havia chegado a 7,25% ao ano em 2012, estava próxima de 11,75% quando Levy assumiu o ministério.

A necessidade de ajustar as despesas em um ambiente de crédito mais caro dificultava a recuperação econômica. Ao longo de 2015, o país entrou em recessão, e as medidas defendidas pelo ministro passaram a ser questionadas por integrantes do próprio governo, que associavam a política de austeridade ao aprofundamento das dificuldades econômicas e à perda de popularidade de Dilma.

Leia também: Um pouco da memória de Dilma não faria mal a Lula

A crise também se agravou no Congresso. O avanço da Operação Lava Jato sobre a Petrobras e a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, em fevereiro de 2015, ampliaram os conflitos políticos. Sem conseguir consolidar apoio suficiente para sua agenda econômica, Levy deixou o cargo em dezembro daquele ano, menos de 12 meses após tomar posse.

O desgaste fiscal foi um dos elementos que enfraqueceram a sustentação política da então presidente, posteriormente afastada pelo processo de impeachment em 2016. A crise, entretanto, envolveu outros fatores econômicos, institucionais e partidários, não podendo ser atribuída exclusivamente às medidas propostas pelo Ministério da Fazenda.

É a lembrança desse período que alimenta as ressalvas à escolha de Trabuco. Entre os críticos, o receio é de que uma política econômica concentrada na redução de despesas comprometa investimentos e programas sociais, criando novos atritos entre o governo e os setores que participaram da reeleição de Lula.

Resistência vai além de Lindbergh

As manifestações contrárias à indicação não ficaram restritas ao deputado fluminense. Antes mesmo da confirmação oficial, o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), afirmou à Folha de S.Paulo que Trabuco "pode não ser a melhor opção" para comandar a economia brasileira.

A declaração ocorreu após um seminário da bancada petista com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Uczai defendeu que as prioridades econômicas do próximo governo incluam a ampliação dos investimentos públicos, o crescimento da atividade econômica e o enfrentamento das taxas de juros elevadas.

O líder também manifestou oposição à possibilidade de uma nova etapa de ajuste fiscal. Embora reconheça a necessidade de discutir despesas e arrecadação, ele considera que o esforço deve alcançar áreas como os supersalários, as emendas parlamentares, os benefícios tributários e a Previdência dos militares.

Outro integrante do PT que demonstrou desconfiança foi Valter Pomar, diretor da Fundação Perseu Abramo. Em manifestação nas redes sociais, ele questionou a identificação de Trabuco com o campo político da esquerda.

Leia também: Lula aposta em banqueiro para acalmar mercado e ajustar contas

"Mas não resta dúvida de que Trabuco é um quadro. O problema é de quem. Nosso é que não é", escreveu em blog.

Já o deputado Rogério Correia (PT-MG) adotou uma postura de cobrança, defendendo que o futuro ministro mantenha diálogo com a bancada e considere as prioridades econômicas do partido. Entre elas, estão a redução dos juros, a tributação dos mais ricos e a preservação de investimentos e políticas sociais.

Desejo boa sorte ao ministro Trabuco! Espero que nossa bancada federal do PT, que realizou hoje seminário sobre o tema da economia, seja ouvida e contribua para que a política econômica do Lula 4 derrube a taxa de juros, garanta todos os direitos e amplie os programas sociais, induza ao crescimento econômico, seja capaz de dividir rendas. Enfim, que esteja em sintonia com as mobilizações que derrotaram o tesouraço da extrema direita e deram vitória ao projeto popular. — Rogério Correia ?? (@RogerioCorreia_) November 27, 2026

A resistência também aparece entre aliados de outras legendas. O deputado eleito Jones Manoel (PSol-PE), crítico do pacote fiscal do governo, comparou a indicação de Trabuco à escolha de Levy em 2015 e questionou a adoção de uma agenda econômica baseada em medidas de austeridade.

Aparentemente, está confirmado que Trabuco, banqueiro do Bradesco, vai comandar a economia brasileira. Milhões de trabalhadores e jovens não foram às ruas para derrotar Flávio Bolsonaro esperando um programa econômico baseado em austeridade, ajuste fiscal e com um banqueiro comandando a economia. O Governo Federal fecha os olhos para as mobilizações de massa, para as ruas, para os desejos de mudança e de enfrentamento ao programa neoliberal que condena a economia brasileira à estagnação, a salários ruins, à piora dos serviços públicos e ao aumento da concentração de renda, riqueza e propriedade. Muita gente está comparando o momento atual com o de 2003, com a escolha de Henrique Meirelles para o Banco Central. Na verdade, o cenário atual não lembra 2003, lembra 2015. E o final a gente sabe qual foi. O ajuste fiscal comandado por Joaquim Levy, também do Bradesco, afundou a economia brasileira, dobrou a taxa de desemprego, fortaleceu a extrema direita e deu as condições políticas para o golpe contra a presidenta Dilma ser vitorioso. Algumas pessoas são imunes ao aprendizado! — Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) November 27, 2026

As manifestações ocorrem poucos dias depois de a Câmara aprovar, em 24 de novembro, o pacote fiscal elaborado pelo governo. A proposta recebeu 353 votos favoráveis e 128 contrários, mas expôs divergências entre parlamentares de esquerda. Lindbergh, por exemplo, se absteve da votação, apesar da orientação favorável da bancada petista.

Lula aposta em respaldo político e aproximação com o mercado

Apesar das críticas, integrantes do governo avaliam que Trabuco deverá encontrar condições políticas diferentes das enfrentadas por Levy. A principal aposta está na relação de confiança construída com Lula e na capacidade de articulação do presidente, que chega ao quarto mandato após uma nova vitória eleitoral.

O banqueiro mantém contato com o petista há anos e integra, desde 2023, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão. A experiência no setor financeiro também é considerada um fator que pode facilitar o diálogo com empresários e investidores.

Segundo apuração da Folha de S.Paulo, interlocutores do Palácio do Planalto acreditam que a resistência à indicação será menor do que aquela enfrentada por Levy. A avaliação é de que o apoio direto de Lula poderá ajudar Trabuco a negociar medidas econômicas sem perder a sustentação política necessária para implementá-las.

Dentro do PT, a direção partidária também procura reduzir as divergências. O secretário nacional de Comunicação da legenda, Éden Valadares, reconheceu a existência de críticas ao perfil escolhido, mas defendeu a capacidade do presidente de formar sua equipe.

Valadares lembrou que Trabuco já demonstrou preocupação com a necessidade de conciliar estabilidade econômica e desenvolvimento social. Segundo o dirigente, o banqueiro também participou de discussões em que questionou os juros elevados, uma das principais críticas dos petistas à política monetária brasileira.

A escolha foi recebida de forma positiva pelo mercado financeiro. Na quinta-feira, enquanto crescia a expectativa de confirmação do convite, o Ibovespa registrou alta de 6,07%, chegando aos 176.799 pontos. O dólar comercial recuou 1,25%, encerrando o dia cotado a R$ 5,74. O movimento também foi influenciado pela divulgação de uma prévia da inflação abaixo das expectativas.

O resultado demonstrou a recepção favorável de investidores à possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda, em um momento de preocupação com a trajetória da dívida pública e com o crescimento das despesas obrigatórias.

O desafio do novo ministro será conciliar essa expectativa com as demandas da base governista. Embora a experiência de 2015 seja utilizada por setores do PT como um alerta, a relação de Trabuco com Lula e a composição política do próximo governo diferem das circunstâncias enfrentadas por Dilma.

A sustentação da escolha dependerá, sobretudo, da maneira como o presidente conduzirá eventuais divergências entre a equipe econômica e seus aliados. Se o Ministério da Fazenda apresentar novas medidas de contenção de gastos ou revisão de benefícios, caberá a Lula negociar o apoio necessário no Congresso e administrar as resistências dentro do próprio partido.