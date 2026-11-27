O mercado financeiro manteve a reação positiva à escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de janeiro de 2027. O dólar recuou 3,97% nesta sexta-feira (27/11) e fechou cotado a R$ 5,5156, acumulando queda de 7,07% na semana. Na Bolsa, o Ibovespa encerrou o pregão praticamente estável, com baixa de 0,13%, aos 176.573,35 pontos.
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O resultado da sessão ocorreu após a forte valorização registrada na véspera. Na quinta-feira (26/11), o principal índice da B3 avançou 6,07%, aos 176.799,84 pontos, na maior alta diária desde 5 de outubro, primeiro pregão após o primeiro turno das eleições presidenciais. No mesmo dia, o dólar comercial caiu 1,26%, a R$ 5,7435.
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Nesta sexta-feira, o Ibovespa chegou a atingir 183.625 pontos durante a manhã, com alta próxima de 4%. Ao longo da tarde, porém, investidores realizaram lucros, enquanto as ações de Petrobras e Vale pressionaram o índice, que devolveu os ganhos e terminou em leve queda. Os juros futuros também fecharam em forte baixa.
A movimentação nos mercados ocorre após Trabuco, de 75 anos e presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a Fazenda. A decisão foi tomada em reunião no Palácio da Alvorada e confirmada pelo Palácio do Planalto em nota divulgada na noite de quinta-feira.
O executivo assumirá o comando da pasta em janeiro de 2027, no lugar de Dario Durigan. A indicação foi interpretada por investidores como um sinal de maior previsibilidade na condução da política econômica e de compromisso com o controle fiscal no próximo mandato.
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