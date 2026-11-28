Carlos Trabuco foi bem-aceito tanto pelo mercado financeiro quanto pelos representantes do setor produtivo, na chamada economia real - (crédito: Divulgação/CNSeg)

O mercado financeiro e o setor produtivo mantiveram o otimismo com a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. O dólar recuou 3,97% e fechou a R$ 5,5156, com queda acumulada de 7,07% na semana. A Bolsa, depois de disparar na véspera, terminou o dia praticamente estável.

Ao mesmo tempo, entidades da indústria, do comércio e do agronegócio divulgaram notas de apoio ao futuro ministro. Os elogios vieram acompanhados de cobranças de juros mais baixos, equilíbrio fiscal sem aumento de impostos e acesso a crédito.

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No pregão anterior, quando circulavam os rumores do aceite de Trabuco em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ibovespa subiu 6,07% e fechou aos 176.799,84 pontos. Foi a maior valorização diária desde 5 de outubro, primeiro pregão após o primeiro turno das eleições presidenciais.

Ontem, o índice chegou a 183.625 pontos pela manhã, alta de quase 4%. Ao longo da tarde, porém, os investidores realizaram lucros, e as ações de Petrobras e Vale pesaram. A Bolsa fechou em leve queda de 0,13%, aos 176.573,35 pontos.

No câmbio, a trajetória descendente continuou. O dólar recuou 3,97% e encerrou o pregão a R$ 5,5156. Os juros futuros também fecharam em forte baixa.

Previsibilidade

O mercado interpretou a indicação como sinal de maior previsibilidade na política econômica e de compromisso com o controle fiscal.

Para o professor de economia da Universidade de Brasília (UnB) Newton Marques, a prioridade do futuro ministro será abrir espaço para a queda dos juros. "A principal prioridade de Trabuco na Fazenda deverá ser aumentar o superávit primário para o Banco Central reduzir a taxa Selic, bem como fazer alterações na política cambial para evitar fuga de capitais com facilidade", avalia.

O economista classifica a escolha como "um golpe de mestre do Lula". "Inicialmente, tinha subestimado o velho político, mas, após discussões e reflexões, estou convicto de que ele não tinha muita opção", afirma. Segundo Marques, Lula se reelegeu prometendo não cortar linearmente gastos sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os ganhos reais do salário mínimo.

Na leitura do professor, só um nome do mercado poderia conduzir esse ajuste. "Somente um banqueiro, como foi o caso no Lula 1 com Henrique Meirelles no Banco Central, poderia ter a missão de fazer o ajuste fiscal sem mexer drasticamente nos gastos sociais, a fim de baixar as taxas de juros da economia", diz. "A pergunta que está no ar e que vale milhões de reais é: de onde virá o ajuste fiscal? No andar de cima, onde estão os mais ricos?"

Marques aposta em medidas como a redução de subsídios e subvenções e a taxação dos salários mais altos. "E não tem bala de prata", pondera.

O economista-chefe da XP, Caio Megale, chamou a indicação de "notícia auspiciosa". "Trabuco é experiente e habilidoso tanto em temas fazendários quanto em relações interpessoais, característica importante para o posto", afirma. Ele espera nomes técnicos fortes para a Secretaria-Executiva e o Tesouro Nacional, além de influência do futuro ministro nas quatro diretorias do Banco Central que precisam ser preenchidas até a virada do ano. "Discussões como mudança de meta de inflação se tornam mais distantes", diz.

Megale, porém, aponta o tamanho da tarefa. "Trabuco terá adiante o desafio de engajar a sociedade e o Poder Executivo em medidas que mudem estruturalmente a dinâmica dos gastos públicos, na direção de reduzir a indexação e obrigação das despesas do governo central", avalia. "O desafio é transformar a convicção do ministro e de sua equipe em diretrizes do governo e em aprovações no Congresso."

Presidente do conselho da Crowe Macro Brasil, Marcelo Lico vê na escolha "um sinal de lucidez do presidente da República", mas cobra autonomia. "Questões partidárias, disputas ideológicas e interesses políticos de curto prazo não podem se sobrepor à responsabilidade de administrar a economia brasileira", afirma.

Economia real

Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou a indicação como um sinal positivo para a economia. Para a entidade, Trabuco reúne "todas as condições para trabalhar em prol de agendas estratégicas para o Brasil".

No comércio, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, afirmou que "sua experiência no setor financeiro e sua habilidade de construir pontes" podem ajudar a fortalecer a confiança na economia. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Alfredo Cotait Neto, descreveu Trabuco como "um amigo da casa e um homem de diálogo".