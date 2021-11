Flamengo: Filha de Renato Gaúcho desabafa sobre comentários ofensivos de torcida

JM João Mello - Especial para o Uai

Filha de treinador Renato Gaúcho desabafa e clama por sua saúde mental após receber enxurrada de comentários de torcedores do Flamengo - (crédito: Instagram/Reprodução)

Carol Portaluppi sempre roubou a cena ao lado de seu pai, Renato Gaúcho , por conta de sua beleza. A musa sempre defende com unhas e dentes as equipes que o pai trabalha e com o Flamengo não é diferente. Porém, os resultados ruins da equipe e a raiva da torcida contra Renato fizeram os rubro-negros descontarem em Carol.







Nesta terça-feira (7/11), Carol postou um longo desabafo em seus stories e pediu mais empatia dos torcedores, que estão pegando pesado nas ofensas. "(...) Minha saúde mental não está legal, eu sou uma pessoa como qualquer outra, gente. Eu queria que vocês não confundissem tanto as coisas", disse a influencer.

"Tem um ser humano aqui, que lê. (...) Eu estou pedindo empatia. Tem horas que parece que não vai dar mais, que eu não vou aguentar", desabafou Carol.



O mau desempenho de seu pai à frente do comando do Flamengo faz com que a indignação da torcida rubro-negra respingue nela, de maneira injustificável.