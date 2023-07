Reforço na área: Bahia apresenta lateral Gilberto, ex-Benfica e Flu

AR Arthur Ribeiro*

Gilberto foi apresentado oficialmente pelo Bahia em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (18/7), na Arena Fonte Nova. O reforço, vindo do Benfica, chega para tomar conta da lateral direita do Tricolor de Aço, posição carente desde a saída de Marcinho. Com vínculo até 2026, o atleta já treina com o elenco da equipe e está regularizado para estrear na próxima partida.

Anunciado há nove dias como reforço do Bahia, Gilberto foi contratado por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões na cotação atual) e irá vestir a camisa 2. Apesar da luta contra o rebaixamento, o lateral de 30 anos ressaltou a importância do clube e os fatores que o fizeram assinar com o Tricolor.

“O Bahia não perde de nada para os outros clubes grandes do Brasil. É um clube com estrutura, um clube campeão brasileiro, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Quando as propostas chegaram, o Bahia sempre esteve junto ali. É óbvio que o momento é difícil, eu sabia. Mas eu estava pensando também no projeto. Os jogadores têm qualidade para se manter na Série A. O projeto daqui para frente é só evolução”, comentou.

Gilberto também falou sobre a expectativa da estreia, qualidades dentro de campo, o relacionamento com o grupo, o trabalho com treinadores portugueses, pressão e o que viu dos últimos jogos. Em especial, o lateral revelou o papel da torcida e do técnico Renato Paiva na escolha pelo Bahia.

????????? Apresentado oficialmente, lateral direito Gilberto concedeu 1ª entrevista e você pode assistir tudo aqui ?? https://t.co/qDOjFC5uke #BBMP pic.twitter.com/FAZYCLzBB4 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 18, 2023

“A primeira coisa foi o interesse do Bahia, a forma que eles abordaram, toda negociação, o clube e, principalmente, o treinador. Parece que ele buscou todas as minhas informações lá no Benfica. Ele trabalhou bastante tempo por lá, e alguns jogadores que trabalharam com ele mesmo nas férias me mandaram mensagem para me dizer como é a relação dele com os atletas, o estilo dele de trabalho”, revelou.

“A torcida do Bahia é diferente. Os torcedores do nordeste, como disse, são torcedores muito calorosos. Jogar aqui na Fonte Nova sempre foi um desafio para a gente. Quando era adversário, a gente sabia que jogar lá seria muito difícil. Quando cheguei aqui foi a primeira coisa que falei, isso aqui é um caldeirão. A torcida, mesmo no momento em que a gente está, nunca abandona. Tenho visto sempre o estádio cheio. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso lado, sempre. Esses foram os pontos: a torcida e as ideias do treinador”, completou o lateral.

Histórico

Revelado pelo Botafogo, Gilberto já teve passagens por Internacional, Fiorentina (ITA), Hellas Verona (ITA), Latina (ITA), Vasco, Fluminense e Benfica (POR). Na última temporada foram 35 jogos, quatro gol e três assistências pelo time português. Ao longo da carreira, foi campeão de Portugal com o Benfica e da Série B com o Botafogo, além do Torneio Internacional de Toulon com a seleção de base.

Mais lateral anunciado

O Bahia também anunciou a contratação do lateral esquerdo uruguaio Camilo Cándido, contratado junto ao Nacional (URU). O atleta de 28 anos assinou contrato de empréstimo com opção de compra até julho de 2024. Revelado pelo Rampla Juniors, do Uruguai, passou por San Martín de San Juan (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Liverpool (URU) e Nacional (URU), onde foi campeão uruguaio.



