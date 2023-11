Cano reencontra adversário do hat-trick, mira recorde e tenta quebrar jejum

Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano enfileirou recordes desde que chegou ao clube carioca e teve a coroação com o título inédito da Copa Libertadores. Por outro lado, o argentino não estufa as redes pelo Campeonato Brasileiro há três meses e reencontra, nesta quarta-feira (22), um adversário que lhe trouxe alegrias ano passado.

Também no mês de novembro, o Tricolor entrava em campo para medir forças com o São Paulo, no Maracanã. Os comandados de Fernando Diniz haviam garantido a vaga na Libertadores, que lhe geraria o tão sonhado título. Em campo, Luciano abriu o placar e impôs a ‘lei do ex’. Mas o camisa 14 foi implacável e estufou a rede três vezes para delírio dos tricolores presentes no estádio.

A última vez em que Cano marcou um gol pelo Brasileirão foi no triunfo diante do América-MG, em 19 de agosto, no Maracanã. Desde então, o argentino carimbou as redes em sete oportunidades, todas pela Libertadores. No torneio continental, o atacante foi artilheiro com 13 tentos em doze partidas. Além disso, se tornou o jogador com mais gols pelo Fluminense na história da competição, com 16, um a mais que o ídolo Fred.

Sete também é o número de jogos que o atleta não marca pelo campeonato nacional. Ele passou em branco contra Fortaleza, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Bragantino e Goiás. Nesta quarta-feira (22), às 21h30, o atacante deve voltar ao time titular, visto que John Kennedy está suspenso pelo terceiro amarelo.

Próximo a casa dos quarenta

Na temporada passada, Cano marcou impressionantes 44 gols. Para igualar ou ultrapassar essa meta, o tricolor terá sete jogos, cinco deles pelo Campeonato Brasileiro e dois no Mundial de Clubes. Pelo menos, o foco de chegar a casa dos quarenta tentos pela segunda temporada seguida está bem próximo, visto que já soma 37 gols no ano.

Além do São Paulo, o Fluminense encara Coritiba (casa), Santos (fora), Palmeiras (fora) e Grêmio (casa). No Mundial, o Tricolor poderá enfrentar os donos da casa Al-Ittihad, de Benzema, ou outras duas equipes: Auckland City, da Nova Zelândia ou Al-Ahly, do Egito. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra, pega o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão.

No confronto desta quarta-feira (22), Fluminense e São Paulo irão trocar as faixas de seus títulos inéditos, da Libertadores e da Copa do Brasil. Dessa forma, o time carioca utilizará pela primeira vez o patch de campeão da América. Na arquibancada, a torcida promete usar o mosaico 3D, que foi barrado na decisão pela Conmebol. A taça da competição continental ficará exposta e terá o show da cantora Marvvila.