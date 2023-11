Botafogo vai renovar contrato de dois dirigentes do clube até 2025

Alessandro Brito e André Mazzuco seguem no departamento de futebol do Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo está definindo as situações de alguns nomes da diretoria atual e tratará da renovação de dois profissionais. O diretor de futebol André Mazzuco e o head scout Alessandro Brito, que tinham vínculo até o início da próxima temporada, ficarão por mais tempo no clube. Agora, ambos terão contrato estendido até dezembro de 2025, a exemplo do próprio técnico Tiago Nunes, apresentado nesta terça-feira (21).

Os dois, aliás, tiveram grande participação na escolha e vinda do novo treinador para a reta final do Campeonato Brasileiro. Portanto, auxiliaram o norte-americano John Textor, dono da SAF do Alvinegro, a trazer o substituto de Lucio Flavio ao comando do elenco. Por sinal, Brito até esteve com Tiago durante sua passagem pelo Athletico-PR, atuando na função de coordenador de captação.

Como o vínculo estava perto de se encerrar, o head scout do Botafogo recebeu algumas sondagens de clubes da Europa e do Oriente Médio. Mas a preferência era permanecer no Glorioso de olho na sequência do projeto. O mesmo, inclusive, acontece no caso de André Mazzuco, um dos maiores responsáveis por montar o grupo que hoje ainda sonha com o título da Série A, apesar da má fase.

Botafogo x Fortaleza

O Alvinegro vem de seis jogos seguidos sem saber o que é vencer e, portanto, não ocupa mais a liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, tem um jogo a menos, que será realizado nesta quinta-feira (23), às 19h, no Castelão, contra o Fortaleza. Com 60 pontos, os cariocas retomam a primeira posição na tabela se conquistarem a vitória, empurrando o Palmeiras, hoje com 62, ao segundo lugar.

Há a possibilidade de que Tiago Nunes faça mudanças na equipe que vinha entrando em campo com Lucio Flavio. Bastante criticado recentemente pelos torcedores, Perri deve continuar como titular, já que o técnico deu a entender, em entrevista coletiva, que não fará alteração no gol. Mas não estão descartadas surpresas – afinal, houve quase uma semana de preparação à partida, no Espaço Lonier.