São Paulo pode trocar de patrocinadora máster em 2024. Entenda!

O São Paulo recebeu uma proposta da casa de apostas europeia Superbet, para ser a nova patrocinadora máster do clube. A empresa está disposta a cobrir o valor da Sportsbet.io, a atual parceira do Tricolor. Além disso, oferece ao clube paulista uma oferta de R$ 50 milhões anuais.

Contudo, nada está fechado. Por contrato, a Sportsbet.io tem por direito igualar o valor e seguir no Tricolor até o final do contrato, que vai até dezembro de 2024. O São Paulo comunicou a empresa sobre os valores que chegaram e agora espera uma resposta da casa de apostas.

Para que uma empresa tire a Sportsbet.io da posição de patrocinadora máster do São Paulo, será necessário pagar uma multa de cerca de R$ 24 milhões. A Superbet estaria disposta a pagar este valor para entrar de uma vez no mercado brasileiro.

O motivo seria o potencial que o São Paulo pode entregar em 2024. Afinal, o clube vai disputar novamente a Libertadores e conta com jogadores que chamam a atenção do mundo todo, como Lucas Moura e James Rodríguez. Os valores do contrato giram em torno de R$ 50 milhões anuais. Caso a nova empresa aceite pagar a multa terá que desembolsar cerca de R$ 80 milhões.

Por sua vez, o São Paulo vem pregando cautela nas conversas. Ainda é necessário saber os reais valores corrigidos para rescisão e os direitos da atual parceira. As negociações devem ganhar mais força nos próximos dias.