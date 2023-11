Gerente do Corinthians é suspenso pelo STJD por 30 dias

Gerente de futebol do Corinthians vai correndo em dire....o ao VAR - Reprodu....o Twitter @Juliabaist - (crédito: Foto: Reprodução Twitter @Juliabaist) Jogada10 Jogada10

O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, foi suspenso preventivamente por 30 dias, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O dirigente foi denunciado pela Procuradoria junto com o presidente Duílio Monteiro Alves, no último dia 17, por confusão em jogo contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

Na ocasião, Alessandro foi para cima da arbitragem e de membros da imprensa em Porto Alegre, logo após o fim do primeiro tempo da partida. Ele acabou contido por seguranças. O Timão protestava por um pênalti não marcado a seu favor no jogo, além de uma expulsão do zagueiro Bruno Méndez, em Porto Alegre.

Aliás, apenas o gerente foi suspenso de forma preventiva das atividades e presença em jogos oficiais. O presidente Duílio Monteiro Alves estava com a delegação em Porto Alegre, mas não tentou invadir a área do VAR, assim sendo absolvido. Após a partida, Alessandro admitiu o erro e e que esperava receber uma punição.

“Indevidamente eu me dirigi até a área do VAR para protestar o absurdo de não ter auxiliado o árbitro de campo. Foi uma vergonha o que ele fez. Estou errado? Sim. Preciso receber uma punição? Sim, mas tudo aqui se tornou uma vergonha”, falou Alessandro.

Assim, o gerente não pode estar presente em nenhuma partida ou atividades oficiais do Corinthians, nos próximos 30 dias. Contudo, a punição pode aumentar até que se realize o julgamento em primeira instância.