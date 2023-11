Brasiliense Reinier engrena no Frosinone e sonha com retorno ao Real

O brasiliense Reinier ainda sonha com o Real Madrid. A cria do Flamengo e atual jogador do Frosinone na elite do Campeonato Italiano vive a quarta temporada como jogador emprestado desde a transferência do Ninho do Urubu para o clube espanhol, em 2019, por 30 milhões de euros. Depois de passagens pelo Borussia Dortmund (Alemanha) e pelo Girona (Espanha), ele parece ter reencontrado o caminho do sucesso. Em entrevista ao diário madrileno AS, o meio-campista de 21 anos falou sobre a expectativa de fazer parte do elenco principal comandado por Carlo Ancelotti.

"Estou há três anos fora, mas sigo tendo na mente jogar no Real Madrid. É o meu sonho. Creio que minha oportunidade chegará se trabalhar bem e estou centradíssimo no Frosinone", projeta.

Contratado para a temporada 2023/2024, o atleta soma momento positivo na terra da pizza: o mais expressivo, inclusive, em toda a trajetória de empréstimos pelo Velho Continente. Em seis partidas disputadas, o atleta criado no Guará soma dois gols e duas assistências. Na visão dele, o treinador Eusebio Di Francesco tem grande responsabilidade pelo desempenho.

"Ele me apoiou desde o primeiro treino, me devolvendo uma confiança que não sentia há muito tempo. Gosto do estilo dele. Quer que trabalhemos a bola e estejamos sempre pressionando o adversário. Temos muitos jovens bons e houve uma conexão muito forte no vestiário", testemunha o brasileiro.

Reinier chega à Itália depois de três temporadas frustrantes longe da Espanha para ganhar experiência. Nas primeiras duas, na Alemanha, pelo Borussia Dortmund, mal esteve em campo. Na terceira, pelo também espanhol Girona, foi atrapalhado pelas lesões.

Reinier revelou ter recebido conselhos de Vinicius Junior, com quem, tem uma relação especial. "Vini me disse que tenho que estar tranquilo, fazer as coisas bem que assim voltarei ao Real Madrid rapidamente. Me apoiam muito os dois (Vini Jr e Rodrygo). Temos uma relação especial", relata.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

