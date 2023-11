Everson sobre as próximas partidas do Atlético: "Jogos de 12 pontos"

Após 14 dias somente com treinamentos por causa da Data-fifa, o Atlético já trabalha com foco no jogo contra o Grêmio, no domingo (25), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O goleiro Everson está atento, já que terá confrontos diretos e luta na parte superior da tabela.

“Se a gente costuma falar “jogo de seis pontos”, agora teremos dois de 12 pontos. O Flamengo (adversário da sequência) também tem uma rodada a menos. São duas partidas que temos que buscar vencer, pois serão confrontos diretos de suma importância”, disse Everson.

O Atlético enfrentou o Goiás, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 1. Everson, aliás, ficou fora dessa partida, afinal, estava suspenso. Ele disse que está ansioso para entrar em campo novamente.

“Eu fiquei mais uns dois dias a mais de fora, porque não participei da última rodada. Estou ansioso para voltar a jogar, sabendo que a Arena estará cheia. O torcedor irá nos incentivar neste jogo tão importante contra o Grêmio, que é um adversário direto. Vencendo, passaremos eles (na tabela) e entraremos de vez no G4, que é um dos nossos focos para nos livrar da Pré-Libertadores”, concluiu.

O Galo está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 57 pontos, mesma pontuação do Flamengo que está na sexta. Já o Grêmio está na terceira posição, com 59 somados.