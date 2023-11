Carga de 400 mil ingressos dos Jogos Olímpicos de Paris é anunciada

Pela localidade de disputa, apenas o surfe não está contemplado entre as modalidades do novo lote de ingressos - (crédito: Christophe Simon/AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

Um novo lote de 400 mil ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 será aberto no dia 30 de novembro, conforme informou a organização do evento nesta quarta-feira (22/11). As vendas serão realizadas por meio do canal oficial de comercialização, com lugares disponíveis para todos os esportes exceto o surfe, que será disputado no Taiti, onde há polêmica em razão da necessidade de construção de uma torre de alumínio no meio do Oceano Pacífico.

De acordo com o comunicado do comitê organizador, as vendas serão realizadas por ordem de chegada, sem sorteio de número de compra. Também serão comercializadas entradas para as cerimônias de abertura e encerramento. Um terço do lote será vendido na faixa de 50 euros (R$ 266,62, na cotação atual), e as entradas mais caras serão de 2,7 mil euros (aproximadamente R$ 14,3 mil). Já o valor das mais baratas será de 24 euros (cerca de R$ 127,98).

Até o momento, foram vendidas 7,2 milhões entradas de 10 milhões disponibilizadas. Há a previsão de que mais ingressos sejam colocados à venda em um novo lote que será aberto apenas no ano que vem. O balanço de vendas de ingressos para eventos da Paralimpíada não foi revelado.

Os Jogos Olímpicos de Paris ocorrem de 26 de julho até 11 de agosto, com 32 esportes, inclusive breaking e canoagem slalom extremo, escolhidos pelo comitê organizador como esportes extras desta edição. Já os Jogos Paralímpicos começam no dia 28 de agosto e terminam em 8 de setembro. Os bilhetes estão disponíveis no site https://tickets.paris2024.org/en/.