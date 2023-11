Emerson Royal analisa estilo de Fernando Diniz no Brasil: "Não é fácil"

Lateral do Brasil analisa trabalho de Fernando Diniz - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

Depois da derrota do Brasil para Argentina no Maracanã, Emerson Royal comentou sobre as críticas e fez uma análise do começo de Fernando Diniz. O lateral minimizou as cobranças da torcida e reconheceu as dificuldades do estilo de jogo do treinador.

Derrota do Brasil, críticas da torcida e trabalho de Fernando Diniz

“Eu recebo muita crítica, vi a torcida falando isso e aquilo, que eu não sabia jogar bola. Eu não sou de dar ouvidos. É um processo. São muitos jogadores novos, mudou o time praticamente todo. A gente tem um outro estilo de jogo, não é o mesmo do Tite. A torcida tem que entender isso. Não é fácil jogar assim. Poucos times no mundo jogam assim. O que o Diniz vem fazendo com a Seleção é uma coisa muito difícil”, disse Emerson Royal na zona mista do Maracanã.

“A torcida tem que ter um pouco de paciência e entender este processo. A gente vai conseguir as vitórias, acertar estes detalhes mínimos que vêm fazendo a gente tomar gols. E nós somos brasileiros, com a bola a gente sempre vem bem”, concluiu o lateral na zona mista do Maracanã.

Carreira de Emerson Royal

Com passagens por Ponte Preta, Atlético Mineiro, Barcelona e Real Betis, Emerson Royal atualmente pertence ao Tottenham, da Inglaterra. Aos 24 anos, ele já disputou dez jogos pela Seleção Brasileira e vem apresentando oscilações dentro de campo.

Aliás, Brasil perdeu os dois jogos desta Data-Fifa e está na sexta colocação das Eliminatórias. Assim, Fernando Diniz vem tendo dificuldades neste começo de trabalho. A Seleção Brasileira agora terá amistosos pela frente e só retorna para competição em setembro do ano que vem.