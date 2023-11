Dois jogadores retornam da Seleção Pré-Olímpica e ficam à disposição do Flamengo

Cuiaba x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Arena Pantanal - 06-08-2023 - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após a Data-Fifa, o Flamengo se prepara para medir forças com o Bragantino nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, esse confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão, e foi adiado em virtude do Maracanã, que foi reservado para a decisão da Copa Libertadores. Para o duelo decisivo, Tite terá o retorno de dois jogadores da Seleção Brasileira Pré-Olímpica: Victor Hugo e Igor Jesus.

O Brasil, desde o dia 13 de novembro, estava concentrado para um período de treinos sob a batuta do técnico Ramon Menezes. Na última terça-feira (21), os dois atletas, revelados nas divisões de base do Rubro-Negro, retornaram ao Rio de Janeiro e estão à disposição do treinador para enfrentarem o Massa Bruta.

A Seleção vai disputar o Pré-Olímpico, em janeiro, na Venezuela. O torneio classifica duas equipes para os Jogos Olímpicos de Paris, marcados para julho e agosto de 2024.

Outros ‘reforços’ e Departamento Médico zerado

Após o empate com o Fluminense, Tite teve boas notícias no Departamento Médico. Allan e David Luiz se recuperaram antes do previsto de suas lesões, no pé esquerdo e no tornozelo direito, respectivamente.

Além disso, o trio Erick Pulgar, Arrascaeta e Varela retornaram para o Rio de Janeiro depois de defenderem suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O STJD absolveu Gerson e Bruno Henrique pelos incidentes contra o Santos e também estão à disposição.

Por outro lado, Gabgiol será o único desfalque rubro-negro nesta quinta-feira (23). O atacante, portanto, foi expulso depois de uma discussão com o zagueiro Nino no clássico do último dia 11.