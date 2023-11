Jair tem pena reduzida e enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira. Entenda!

Jair passa por novo julgamento nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Jair, jogador do Vasco, passou por julgamento no STJD nesta quarta-feira (22), por conta da expulsão contra o Bahia, em jogo da 22ª rodada. Na audiência, em Salvador, o meia teve a sua pena de quatro jogos reduzida para dois. Ou seja, como já cumpriu um, resta mais um. No entanto, ele estará à disposição do técnico Ramón Díaz para a partida contra o Cruzeiro nesta, em Belo Horizonte.

Como o julgamento aconteceu no dia da partida contra a Raposa, Jair pode entrar em campo. Dessa forma, ele cumprirá a suspensão na próxima rodada, quando o Vasco visita o Athletico.

O STJD denunciou o jogador, com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a suspensão de quatro a doze partidas. Além disso, esse artigo se refere a aquele que “praticar agressão física durante a partida”. Posteriormente os auditores desclassificaram a punição para o artigo 254, que prevê dois jogos fora.

“Ele entra em todos os jogos, podemos estar aqui afetando a briga contra o rebaixamento. Não houve agressão deliberada, e os bons antecedentes de Jair falam por si”, disse o advogado Pedro Monteiro, durante a defesa de Jair. A informação é do “ge”.

Relembre a expulsão de Jair

Jair foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo da partida contra o Bahia. O cartão vermelho foi por conta de uma cotovelada do vascaíno em Luciano Juba, do Tricolor de Aço. Na partida seguinte, no clássico com o Fluminense, o meia cumpriu a suspensão automática.