Morre Rubens Minelli, grande técnico do futebol brasileiro

Morreu, nesta quinta-feira (23/11), um dos grandes expoentes da história do futebol brasileiro. Rubens Minelli, ex-jogador e ex-treinador de clubes como o Palmeiras, Internacional e São Paulo, faleceu em São Paulo, aos 94 anos de idade. A morte foi confirmada por um funcionário empregado na casa de Rubens, assim como pelo Internacional, através das redes sociais.

O enfermeiro Renato Cardoso, profissional que o acompanhou nos últimos anos, afirmou que Minelli deu entrada no hospital no último dia 24 de outubro, em decorrência de uma infecção, em entrevista ao ge.globo. Mesmo com tratamento de antibiótico, no entanto, não resistiu à evolução do problema. Às 12h44, o óbito foi confirmado.

Nascido também na Terra da Garoa, Minelli foi o primeiro treinador no Brasil a ser tricampeão da primeira divisão. Ao todo, foram quatro títulos brasileiros: um por Palmeiras e São Paulo, e dois pelo Colorado.

Além disso, ainda conquistou títulos por Portuguesa, Atlético-MG, Grêmio e Paraná, sem contar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Durante a carreira como treinador, também trabalhou no Corinthians, Guarani, Coritiba, Santos e Ponte Preta.

Nas redes sociais, diversos clubes lamentaram a perda do vitorioso ex-treinador. Veja:

O São Paulo FC, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Rubens Francisco Minelli, técnico do nosso primeiro título brasileiro, na edição de 1977. Ele nos deixa aos 94 anos.



— São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 23, 2023

Lamentamos o falecimento do ex-técnico Rubens Minelli, que comandou o Tricolor nos anos de 1985 e 1989. Aqui, conquistou o Torneio de Rotterdam, o Troféu Palma de Mallorca e também o Gauchão. Nossos sentimentos aos familiares e amigos de um dos maiores treinadores brasileiros.
— Grêmio FBPA (@Gremio) November 23, 2023

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de Rubens Minelli, comandante do clube na conquista do tetra brasileiro, em 1969, e um dos maiores treinadores do país em todos os tempos. Minelli, que iniciou a carreira de técnico em nossas categorias de base, deixa…
— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 23, 2023

Hoje, o mundo do futebol perdeu o ex-técnico Rubens Minelli. Comandante do inesquecível time Bicampeão Brasileiro (1975 - 1976), Minelli será sempre exaltado com carinho por todos os colorados. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos os fãs neste momento difícil.…
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 23, 2023

O Coritiba Foot Ball Club manifesta profundo pesar pelo falecimento de Rubens Minelli, treinador campeão do Festival Brasileiro de Futebol, em 1997, e um dos maiores técnicos brasileiros da história.

Nossa força aos familiares e amigos neste momento de dor. ????



— Coritiba (@Coritiba) November 23, 2023

