Bruna Biancardi para de seguir Neymar nas redes sociais

Aparentemente, o caldo entre Bruna Biancardi e Neymar azedou de vez. Isso porque a influenciadora e ex-noiva do jogador parou de segui-lo no Instagram nas últimas horas.





Até o momento, Bruna ainda segue os perfis profissionais de Neymar. No entanto, o pessoal, que o atleta usa para mostrar seu dia a dia, a modelo não segue mais.

A influenciadora parou de seguir seu antigo noivo após a polêmica de que Neymar seria pai pela terceira vez. Nessa terça-feira (2), bombou a informação que o jogador seria pai novamente. De acordo com o colunista Léo Dias, a mãe seria uma modelo brasileira.

Entenda como Neymar se envolveu em nova polêmica

O caso, no entanto, aparentemente não passou de uma confusão. Afinal, a modelo Jamile Lima comentou em uma foto de Mavie no Instagram. “Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter…”, comentou a modelo no perfil “Segue a Cami”. Ela não deu mais detalhes. Após isso, os sites de fofocas começaram a espalhar a notícia.

Todavia, horas depois, ela desmentiu a situação e disse que foi uma brincadeira que alguém da equipe que administra a conta dela no Instagram.

“Oi gente, estou vindo aqui para encerrar qualquer tipo de assunto relacionado ao que aconteceu hoje pela manhã. Acordei com prints. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar, não o conheço, não tenho contato, nunca vi pessoalmente”, iniciou a modelo.

“Esse comentário surgiu nas páginas de fofoca. Foi comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe. Foi brincadeira. Eu já estou tomando as medidas cabíveis. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais, com fofocas, com nome envolvido em algum tipo de polêmica relacionado principalmente a esse tipo de coisa”, acrescentou.