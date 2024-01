Celtics e Bucks são surpreendidos e tropeçam na NBA em rodada de lesões

Em uma rodada marcada por lesões, até mesmo de jogadores que não entraram em quadra, o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks, dois dos melhores times da atual temporada da NBA, foram surpreendidos na noite da última segunda-feira (8/1). Pelo Indiana Pacers, Tyrese Haliburton deixou a quadra carregado pelos companheiros, enquanto Ja Morant anunciou lesão que o tirará do restante da temporada.

Fora de casa, Jaylen Brown tentou compensar a ausência de Jayson Tatum no Boston Celtics. E até fez a sua parte, com 40 pontos. Mas o cestinha da partida não foi acompanhado pelos colegas de time. Jrue Holiday não passou de 21 pontos, enquanto Kristaps Porzingis registrou 19.

Do outro lado, os Pacers fizeram grande exibição coletiva, e venceram por 133 a 131, lembrando os melhores momentos da NBA Cup, quando foram vice-campeões. Na última segunda, o anfitrião foi liderado pelo reserva Bennedict Mathurin, autor de 26 pontos. No total, sete jogadores alcançaram os dois dígitos em pontuação.

Apesar do triunfo, o Indiana Pacers saiu de quadra preocupado com Tyrese Haliburton. Principal jogador do time na temporada, ele jogou apenas 13 minutos porque sofreu uma lesão no tendão esquerdo no segundo quarto da partida. A equipe não revelou o tempo de recuperação.

Apesar do tropeço, os Celtics continuam com a melhor campanha da temporada, com 28 vitórias e oito derrotas, liderando a Conferência Leste. O time tem o maior número de triunfos e o menor de revezes entre todas as equipes da NBA no momento. Já os Pacers estão em sexto na mesma tabela, com 21 vitórias e 15 derrotas.

Vice-líder do Leste, o Milwaukee Bucks também decepcionou sua torcida. Jogando em casa, foi superado pelo Utah Jazz por 132 a 116. Giannis Antetokounmpo foi o destaque da partida, com um triplo-duplo de 25 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Khris Middleton contribuiu com 23 pontos e oito assistências.

Pelo Jazz, Lauri Markkanen e Jordan Clarkson anotaram 21 pontos cada, enquanto John Collins, Collin Sexton e Keyonte George registraram 19 cada um. O resultado deu fôlego ao Jazz, que continua fora da zona de classificação dos playoffs e do play-in. É o 11º colocado da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 20 derrotas. Em situação oposta, os Bucks estão em segundo no Leste, com 25 triunfos e 12 revezes.

Morant perde temporada



Mesmo sem entrar em quadra, o Memphis Grizzlies sofreu uma baixa na segunda-feira. O time anunciou que Ja Morant não jogará mais nesta temporada porque precisará ser submetido a uma cirurgia no ombro direito. Ele se machucou durante um treinamento no sábado, mas o diagnóstico só foi divulgado na segunda.

A lesão torna a atual temporada praticamente nula para Morant, maior referência dos Grizzlies. Isso porque ele estreou apenas recentemente na temporada em razão de uma dura suspensão de 25 jogos por ter exibido uma arma em transmissão ao vivo nas redes sociais. O astro terminará a temporada com apenas nove partidas disputadas, com médias de 25 pontos, 5,6 rebotes e 8,1 assistências.

Confira os resultados da noite da última segunda-feira (8/1):

Washington Wizards 128 x 136 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 112 x 119 Chicago Bulls

Indiana Pacers 133 x 131 Boston Celtics

Miami Heat 120 x 113 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 116 x 132 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 138 x 111 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta terça-feira (9/1):

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Sacramento Kings

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors