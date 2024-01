‘Homens, não sejam histéricos’, diz presidente do Palmeiras em coletiva só com mulheres

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, promoveu na tarde desta terça-feira (16/1) uma coletiva apenas com jornalistas mulheres. “Não sejam histéricos”, brincou a gestora ao falar sobre os homens que questionaram a presença exclusiva do público feminino. “Eu quero que eles sintam em uma hora o que nós mulheres sentimos desde que nascemos”.

Leila destacou que, durante reuniões e coletivas que participar, a presença masculina é dominante e, em alguns casos, até exclusiva. “Eu me sinto extremamente solitária”, declarou. “O que pra mim é extremamente relevante é que a sociedade enxergue nós mulheres como pessoas que querem só ocupar os lugares que nós temos a capacidade para tanto”.

A reunião durou cerca de uma hora e meia e pode ser acessada no YouTube da TV Palmeiras. Durante a coletiva, a presidente aproveitou para anunciar em primeira mão a renovação do contrato com o técnico Abel Ferreira.

Nos comentários da transmissão, as falas da presidente dividiram a opinião dos dos torcedores, que pediam “Fica Leila” e “Fora Leila”.