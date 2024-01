Paris-2024: entenda a história do mascote da competição

Formada em jornalismo pelo UniCeub, faço parte da equipe do site do Correio Braziliense desde 2021. Sou uma das apresentadoras do Se Pá Um Podcast, que discute tudo do mundo do entretenimento

Faltam apenas seis meses para o começo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e os amantes de esportes já estão ansiosos para acompanhar a competição. O local está definido, os atletas já estão a todo vapor na preparação e o mascote também já foi divulgado para o maior evento esportivo do mundo.

O mascote escolhido para os jogos fugiu da habitual escolha de um animal ou de algo associado ao país e mirou em uma escolha de "ideal". Os mascotes, nomeados de Phryges, fazem referência aos barretes frígios, uma espécie de gorro que representa a liberdade para os franceses.

Esses barretes são um símbolo de liberdade muito importante da história francesa e também da República nas instituições francesas. Ícones do país como moedas e selos carregam os gorros em seus desenhos.

Além da referência aos gorros, os mascotes contam também com um olho expressivo e desafiador feitos de uma "coroa da França", um nó de laços que é o ornamento nacional francês.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ?

Sportives, fêtardes… et françaises ????????



Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ?

They are sporty, love to party... and are so French ???????? pic.twitter.com/plupKzQqNs