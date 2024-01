Neymar responde críticas sobre peso: "Chupa, haters"

Após uma foto viralizar nas redes sociais e os internautas alegarem que o jogador estava gordo, Neymar apareceu em um vídeo nesta terça-feira (30/1) mostrando o físico. O jogador do Al Hilal, que está ausente dos campos desde outubro, devido uma grave lesão, aproveitou o momento e rebateu os haters.

No vídeo, o jogador aparece saindo do treino, levanta a camisa e mostra o físico dizendo que pode estar acima do peso, mas gordo não. Ele chega a mostrar o dedo do meio e ao final do vídeo ironiza os haters que o chamaram de gordo.



“O treininho de hoje foi finalizado, acima do peso beleza, mas gordo, acho que não! Chupa haters”, disse Neymar.

O vídeo e as fotos que causaram os comentários foram feitos na festa de aniversário do ex-jogador Romário, que comemorou 58 anos. O evento ocorreu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nas internet, fãs comentaram sobre o físico do jogador. "Se essa imagem for real, Neymar oficialmente virou pai de menina, calvo e gordo", escreveu um internauta.

Romário o jogador e Neymar o ex-jogador! ????pic.twitter.com/UUqEou3GaZ — Luis Pinto Coelho (@LuisCoelho51) January 29, 2024