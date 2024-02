Conheça a história da Ascapi, projeto de atletismo no Paranoá

O grande dia da Corrida Kids está próximo. Amanhã, às 8h, a largada da prova para crianças de até 13 anos será finalmente decretada na pista do Centro Integrado de Educação Física (CIEF), na Asa Sul. O evento, realizado com apoio do Correio, abrigará miniatletas de diferentes regiões da capital federal e Entorno.

Entre as mil crianças inscritas nas diversas categorias, mais de 100 são de um projeto no Paranoá. Na pista de atletismo localizada ao lado da BR-250, próxima ao Itapoã, a escolinha da Associação de Atletismo do Paranoá e Itapoã, conhecida como Ascapi, funciona diariamente.

Lá, a partir das 19h, mais de uma centena de garotos de idades distintas comparecem à pista pública para treinar diferentes modalidades. Além do próprio percurso circular de asfalto, o local abriga espaço para lançamento de dardo e salto em distância. Gilvan dos Santos, treinador, professor e fundador do projeto, relata que a empreitada começou há 14 anos, em 2010.

O início ocorreu por meio da filha, Gabriela. O pai se interessava em introduzir a menina no esporte. No princípio, corria com ela na rua. Então, juntou outros meninos e meninas interessados e finalmente tirou a ideia brilhante do papel.

"Todos os dias estamos aqui com mais de 100 crianças. De uma ideia em que queria ajudar só a minha filha, acabei ajudando um monte de gente. Hoje, somos referência, reconhecidos pela Federação Brasileira e Brasiliense de Atletismo. Nos tornamos um celeiro", orgulha-se Gilvan dos Santos.

Diversos meninos e meninas que lá começaram contabilizam sucessos no atletismo. Júllya Francisca e Mychelle Rodrigues são segunda e primeira colocadas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's) na marcha atlética. Na opinião do treinador, a corrida de amanhã poderá ser mais uma chance para os pequenos do projeto na missão de perseguir os almejados sonhos.

"As crianças precisam muito dessas corridas, é onde muitos deles começam as caminhadas. Aqui, criamos, além de atletas, cidadãos. É isso que almejamos. A corrida faz isso com as pessoas. Mostra, principalmente para as crianças, que para ter sucesso só é preciso de vontade própria e das próprias pernas", argumenta o profissional.

"Por meio da corrida, seja no nosso projeto ou não, elas podem ter uma mudança de vida. Uma educação humana. Elas ganham a oportunidade de conhecer outros lugares e de sair da vulnerabilidade de muitos contextos. Muitos se envolvem com a criminalidade, por exemplo. Fazer atletismo é muito fácil, e muito gratificante", testemunha.

Oportunidades

A corrida de amanhã será a oportunidade para muitos dos alunos de Gilvan dos Santos manterem ativa a perseguição dos sonhos no atletismo. Emanuelle de Sousa, de 9 anos, almeja alçar voos altos nas pistas de corrida. Ela conta que, além do desejo de se tornar uma oficial da Polícia Militar, foi incentivada pela família a aderir à modalidade.

"Estou sempre aqui, e gosto bastante. Minha mãe me incentivou, pois conhecíamos o Gilvan. Ela sempre fala que isso é bom para a minha vida. Fala, também, que é melhor do que eu ficar na rua. Sinto que vou conseguir ganhar. Na Corrida de Reis fui a vencedora, e sinto que estou bem preparada", relata.

Bryan Cordeiro é outro encorajado a levar a vida nas pistas de corrida com seriedade. O menino, hoje com 13 anos, foi diagnosticado precocemente com pré-diabetes. A partir daí, se juntou à mãe na empreitada de encontrar um esporte para chamar de seu. Ao lado de casa, na pista do Paranoá, começou a treinar com Gilvan. Desde então, não parou. Hoje, ele descreve a atividade como paixão.

"Comecei a vir nos treinos e fiquei motivado. Além de gostar muito, vi uma oportunidade. Quero ter um futuro bom para mim. Conhecer outros lugares, de repente. Sonho com isso. Estou ansioso para a corrida de sábado (amanhã), para ver os outros meninos. Quero me ver me destacando", contou.

Pódio

A organização dividiu as diversas faixas etárias em categorias. Os meninos e as meninas de até 4 anos vão correr 50m. Para os participantes de 5 a 6 anos, o circuito será de 100m. A distância sobe para 200m quando os pequenos entre 7 e 8 anos estiverem na pista. De 9 a 10 anos, o desafio será de 300m.

A garotada entre 11 e 13 anos percorrerá 400m. Todas as crianças que completarem o percurso receberão medalha e lanche. Os pódios das 40 baterias programadas em todas as faixas etárias participantes ganharão lembranças especiais: os três primeiros colocados levarão para casa troféus, além de um chaveiro com um bichinho de pelúcia oferecido pela CiaToy, uma das apoiadoras da Corrida Kids, ao lado do Hospital Dia e da Sportcicle

Entenda o local do evento:

ESP-Corrida Kids 2024 (foto: Valdo Virgo)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima