Morre o maratonista Kelvin Kiptum, do Quênia, aos 24 anos, em acidente de carro

O maratonista queniano kelvin Kiptum, de 24 anos, morreu neste domingo (11/2) vítima de um acidente de carro quando fazia o trajeto entre as cidades de Eldoret e Kaptgat, na região do Quênia. O técnico, Ruandês Gervais Hakizimana também estava no veículo e não resistiu.



Kiptum bateu o recorde mundial em outubro de 2023, quando participou da tradicional Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, com o tempo de 2 horas e 35 minutos, superando, assim, o recorde de Eliud Kipchoge por mais de 30 segundos.

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe usou o X (antigo twitter) para lamentar a morte do atleta. “Estamos chocados e profundamente tristes ao saber da perda devastadora de Kelvin Kiptum e do seu treinador, Gervais Hakizimana. Em nome de todo o Atletismo Mundial, enviamos as nossas mais profundas condolências às suas famílias, amigos, companheiros de equipa e à nação queniana”, escreveu.



We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.



On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.



It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL