Revoltado com árbitro, Felipe Melo abandona coletiva no Equador

Bem a seu estilo, Melo esbravejou na coletiva - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

O Fluminense não ficou nada satisfeito com a atuação do árbitro colombiano Andrés Rojas após a derrota desta quinta-feira (22) para a LDU, na Recopa. A não marcação de um pênalti para o Tricolor, ainda no primeiro tempo, gerou revolta e indignação, mas nenhuma dessas expressões ficou tão clara quanto a de Felipe Melo. O jogador chegou a abandonar a entrevista coletiva, reclamando não ter sido perguntado sobre a atuação da arbitragem.

A bem da verdade, a coletiva já estava por terminar, mas Felipe Melo não perdeu a oportunidade de soltar o verbo. Quando Diniz respondeu à última pergunta, o camisa 30 dirigiu-se aos jornalistas e se mostrou profundamente irritado. Ele considerou que a equipe foi grandemente prejudicada, mas pareceu mais incomodado pela falta de questionamentos sobre a atuação dos árbitros.

“Calma aí, ninguém vai fazer pergunta sobre o árbitro? Ninguém vai contestar o que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai falar nada? Fica complicado, né? Somos profissionais, isso aqui é a minha vida, eu sou pai de família. Seis horas de viagem para chegar aqui e ninguém falar nada?”, questionou, antes de se levantar e sair da sala de coletiva.

Fernando Diniz chegou a falar sobre a arbitragem, embora a pergunta feita a ele não citasse necessariamente esta questão. Ele também se mostrou visivelmente contrariado e disse que o jogo ficou ‘manchado’. A partida de volta da Recopa é na próxima quinta, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.