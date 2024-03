Copa Ouro Feminina: Brasil enfrenta o México por vaga na finalíssima

Na sequência de um atropelo em um dos nossos maiores rivais, a Argentina, a Seleção Brasileira Feminina tem como adversário o México, na disputa por uma vaga na final da primeira edição da Copa Ouro. O confronto será nesta quarta-feira (6), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Snapdragon, em San Diego. Em seguida, às 0h15 de quinta-feira, os Estados Unidos enfrentam o Canadá, pela outra semifinal. As duas equipes remanescentes, farão a final no próximo domingo (10), às 10h15.

Com Colômbia, Argentina e Paraguai eliminados, o Brasil é o único sul-americano vivo na disputa pela Copa Ouro da Concacaf. A Seleção Feminina chega à semifinal invicta e com a segunda melhor campanha do torneio, atrás somente do Canadá. No jogo passado contra as hermanas, a herdeira da camisa de Marta, Bia Zaneratto, balançou as redes pela primeira vez com a verde-amarela número 10, garantindo dois gols. Vitória Yaya, Yasmin e Gabi Nunes foram as autoras dos outros três.

A meia-campista, Ary Borges, demonstrou confiança na equipe, destacando o desempenho até o momento. Veterana da Seleção, a camisa oito disse também que o duelo contra as mexicanas é importante para aumentar a evolução delas, diante do nível das adversárias.

"O México tem feito uma competição muito boa, ganhou dos Estados Unidos com um jogo na casa delas. Sabemos que é uma grande seleção, que vem crescendo dentro do cenário do futebol feminino, e que tem uma liga que tem crescido também. Então, isso consequentemente está alavancando a seleção", contou a meia à CBF TV.

Ficha técnica:

Brasil x México

Copa Ouro Concacaf

Data e horário: Quarta-feira, 6 de março. 21h.

Local: Estádio Snapdragon, San Diego- EUA

Arbitragem:

VAR:

Provável escalação do Brasil: Luciana; Antônia, Bia Menezes, Tarciane, Rafaelle Souza; Gabi Portilho, Vitória Yaya, Duda Santos; Bia Zaneratto, Gabi Nunes e Duda Sampaio. Técnico: Arthur Elias.

Provável escalação do México: Esthefanny Barreras; Cristina Ferral, Rebeca Bernal, Greta Espinoza; Karen Luna, Alexia Delgado, Karla Nieto, Nicolette Hernández; Lizbeth Ovalle, Kiana Palacios, María Sanchez. Técnico: Pedro López



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima