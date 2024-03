Militão é relacionado para jogo do Real sete meses após lesão no joelho

Sem entrar em campo desde agosto do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, Éder Militão foi a novidade da lista do técnico Carlo Ancelotti para o jogo deste domingo do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, diante do Athletic de Bilbao.

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, o treinador da equipe merengue confirmou o retorno do atleta. "O Militão volta amanhã, Essa é a notícia mais importante. Não está 100% porque precisa adquirir ritmo e jogo. Mas ele está muito bem da lesão", afirmou o treinador.

Militão vinha fazendo um trabalho direcionado pelo departamento médico. Os fisioterapeutas do clube vinham acompanhando o jogador que, há três semanas, passou a treinar junto com o elenco principal.

O objetivo da comissão técnica era contar com o jogador para os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid vai fazer o duelo mais esperado desta fase do torneio europeu quando terá pela frente o Manchester City.

Caso seja escalado para o duelo com o Athletic de Bilbao, Militão vai entrar com a responsabilidade de ajudar a manter a boa campanha da equipe no Espanhol. Com 72 pontos, o Real Madrid lidera a competição de forma isolada.