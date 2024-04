Brasiliense Guilherme Zimovski marca o primeiro gol no futebol polonês

O brasiliense Guilherme Zimovski vive um começo de trajetória positivo no futebol europeu. O atacante de 19 anos nascido na capital federal e transferido ao Radomiak Radom, da Polônia, em fevereiro passado, já mostra as próprias credenciais no leste do Velho Continente enquanto vive um processo de adaptação bem sucedido.

Portador de dupla nacionalidade em decorrência da descendência polonesa, o atleta teve, no último domingo (14/4), o primeiro grande momento de euforia no novo ambiente de trabalho. Diante do LKS Lódz, pela 28ª rodada da Ekstraklasa, a primeira divisão nacional, ele marcou o segundo tento da equipe na derrota por 3 x 2.

Veja o lance do gol marcado pelo jogador candango:

O gol anotado foi o primeiro dele pelo clube, logo na primeira vez em que esteve em campo. Em relação à chegada ao país, apesar de admitir ter sofrido um forte choque cultural na ida a um contexto diferente, Guilherme diz já estar adaptado, e pronto para contribuir.

"Venho de família polonesa, tanto é que possuo a nacionalidade do país. Mas, a oportunidade de viver e atuar fora é a primeira que tenho. Claro, que quando cheguei o choque cultural foi grande. Hoje, sinto que já estou melhor acostumado", avaliou, via assessoria de imprensa. A chegada no Velho Mundo é, para ele, um privilégio cortejado por todo atleta de futebol que sonha em alcançar o sucesso. Agora, o objetivo será a preparação diária na luta pelos principais objetivos.

"Estou muito contente por ter minha primeira oportunidade no futebol europeu, onde todo atleta sonha em atuar um dia. Sei da minha qualidade, e sigo trabalhando dia após dia para estar pronto quando chegar a oportunidade no time", complementou.

Antes de chegar à terra do ex-melhor jogador do mundo Robert Lewandowski, Zimovski se destacou no futebol de base. Colecionou passagens pelos rivais Goiás e Vila Nova, antes de chegar ao São Paulo. Após passagem frustrada em Cotia, chegou ao XV de Piracicaba, onde colecionou boas atuações na edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023.

O bom momento lhe rendeu uma ida ao Corinthians. Novamente pouco aproveitado, foi novamente destaque de uma Copinha, dessa vez pelo Capivariano, em 2024. Lá, chamou a atenção do Radomiak Radom. O próximo confronto da equipe verde e vermelha acontecerá na próxima sexta-feira (19/4), diante do Korona Kielce, pela 29ª rodada da Ekstraklasa, novamente fora de casa. As equipes entram em campo às 13h, pelo horário de Brasília.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

