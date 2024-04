Copa do Brasil: veja como ficaram os confrontos da terceira fase

A Copa do Brasil conheceu os confrontos da terceira fase da edição de 2024 do torneio. Nesta quarta-feira (17/4), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, as bolinhas definiram quais serão os embates entre os 32 times ainda vivos na copa nacional, marcados para acontecer nas semanas de 1º e 22 de maio.

Da quantidade total de equipes remanescentes, 20 vieram da segunda fase. Já os 12 restantes, estrearão na fase em questão. As equipes que disputam a Libertadores da América em 2024, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino, além de Ceará (atual campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde), Athletico-PR (classificado via Brasileirão), e o Vitória (campeão da Série B), são exemplos de estreantes.

Os personagens envolvidos no restante do torneio mais rentável do país foram divididos em dois potes: um e dois. Foram, além disso, separados pela posição que ocupam no ranking da CBF. Os presentes em do primeiro pote enfrentarão os do segundo, e vice-versa. Os classificados à próxima fase, as oitavas de final, serão definidos em jogos de ida e volta. Veja os potes, a seguir:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.



Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

O atual campeão, o São Paulo, terá pela frente o Águia de Marabá. Componente da quarta divisão nacional, a equipe do Pará fará apenas a sétima participação da própria história na competição. O Flamengo, vice-campeão da última edição, foi outro que deu sorte no sorteio. O adversário escolhido pelas bolinhas foi o Amazonas, atual campeão da Série C. Já o Palmeiras, campeão da edição de 2023 do Brasileirão, fará uma disputa estadual diante do Botafogo, de Ribeirão de Preto.

Haverá, além disso, espaço para confrontos entre representantes da Série A. O Criciúma, recém promovido da divisão de acesso, decidirá a chave contra o Bahia diante da própria torcida. Cuiabá e Goiás farão um embate centro-oestino. Também se enfrentarão Fortaleza x Vasco, Interacional x Juventude e Botafogo x Vitória.

Em caso de empate, os embates serão definidos nos pênaltis. A regra do gol fora de casa, não contará como critério de desempate. Em relação à premiação, os 32 clubes receberão a mesma cota de participação: R$ 2,2 milhões. Os classificados às oitavas, entretanto, embolsarão mais R$ 3,4 milhões. Ao campeão e ao vice, serão pagas as quantias de R$ 73,5 milhões e R$ 31,5 milhões, respectivamente.

Veja os confrontos e os mandos de campo dos 16 confrontos:

Grêmio x Operário-PR - (Grêmio faz o jogo da volta em casa)

Bahia x Criciúma - (Criciúma faz o jogo da volta em casa)

Fluminense x Sampaio Corrêa - (Fluminense faz o jogo da volta em casa)

Red Bull Bragantino x Sousa-PB - (Red Bull Bragantino faz o jogo da volta em casa)

Cuiabá-MT x Goiás - (Cuiabá faz o jogo da volta em casa)

Botafogo x Vitória - (Vitória faz o jogo da volta em casa)

Fortaleza x Vasco - (Vasco faz o jogo da volta em casa)

Flamengo x Amazonas-AM - (Amazonas-AM faz o jogo da volta em casa)

São Paulo x Águia de Marabá-PA (São Paulo faz o jogo da volta em casa)

Palmeiras x Botafogo-SP (Palmeiras faz o jogo da volta em casa)

Athletico-PR x Ypiringa-RS (Athletico-PR faz o jogo da volta em casa)

Internacional x Juventude-RS - (Juventude faz o jogo da volta em casa)

Ceará x CRB-AL - (Ceará decide em casa)

Corinthians x América-RN (Corinthians faz o jogo da volta em casa)

Atlético-GO x Brusque-SC (Atlético-Go faz o jogo da volta em casa)

Atlético-MG x Sport (Sport faz o jogo da volta em casa)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

