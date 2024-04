Sobradinho vence Cresspom nos pênaltis e avança na Série A3 do Brasileirão

O Sobradinho está classificado para as oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira (29/4), a equipe amarela e preto superou o Cresspom, nos pênaltis, por 7 x 6, após a persistência do 0 x 0 no placar em ambas as partidas de ida e volta.

Estreante no torneio, o Sobradinho vive momento para se orgulhar. Em 2023, o time foi semifinalista do Candangão. Agora, derrota um adversário de retrospecto recente superior, e está garantido nas oitavas de final. Com o primeiro sucesso diante do adversário em questão desde a criação, as Leoas da Serra seguem com o sonho pelo acesso ainda vivo.

Rebaixadas para a terceira divisão com a última posição do Grupo A na Série A2 de 2023, as Tigresas do Cerrado falharam em dar sequência ao projeto de retorno. Antes terceira força do futebol feminino do DF, atrás apenas de Minas Brasília e Real Brasília, o Cresspom não foi capaz de terminar uma campanha local com pelo menos a terceira posição pela primeira vez desde 2019. Agora, terá a oportunidade de recuperar a temporada com a edição de 2024 do torneio do Distrito Federal.

Em decorrência do regulamento do torneio, a equipe vitoriosa na primeira fase está classificada para as oitavas de final. O Cresspom, portanto, só voltará a campo no segundo semestre. As cinco fases da competição, dispostas em jogos de ida e volta, são eliminatórias. Agora, o Sobradinho terá pela frente o Ação, do Mato Grosso, com datas ainda a serem confirmadas. O time mato-grossense, no entanto, definirá a eliminatória diante da própria torcida.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

