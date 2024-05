Narradores prestam homenagens a Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho

O futebol brasileiro se despediu de três grandes ícones entre a noite de quarta-feira (15) e a manhã de quinta-feira (16). Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho marcaram a narração esportiva, o comentário esportivo, e o jornalismo de rádio, respectivamente, cada um a sua maneira.

Na quarta-feira, morreu o Washington Rodrigues, o Apolinho, jornalista e ex-técnico do Flamengo. Ele tinha 87 anos e era considerado um dos maiores comunicadores da radiodifusão brasileira.

Já nesta quinta, morreu o jornalista esportivo Antero Greco, aos 68 anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, onde tratava um tumor cerebral, diagnosticado em junho de 2022.

Silvio Luiz, 89, estava internado em São Paulo e morreu, nesta quinta em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador tinha sofrido um derrame durante uma transmissão ao vivo no Youtube da Record da final do Campeonato Paulista de futebol entre Palmeiras e Santos.

Nas redes sociais, grandes nomes da narração brasileira se despediram dos colegas e prestaram homenagens ao legado deixado por eles.

Veja algumas das homenagens:

Vamos pra sempre nos lembrar de você assim, sorrindo. Você adorava sorrir. Você adorava nos fazer sorrir. Quem só conheceu o profissional, viu o trabalho de um dos caras mais sensatos do nosso meio, um craque das palavras, escritas e faladas. Quem foi além disso teve a sorte de… pic.twitter.com/TiGcogSmby — ?veraldo Marques (@everaldomarques) May 16, 2024

Verdade prezado Evê: tristeza demais com o Brasil perdendo Antero Greco e o rubro negro Washington Rodrigues no mesmo dia. Sempre foram exemplares e hj já estão nos braços de Deus! — Milton Neves (@Miltonneves) May 16, 2024

E num dos dias mais tristes da história do jornalismo esportivo, chega também a notícia da perda de Silvio Luiz, que com sua linguagem única marcou de maneira sem igual as transmissões esportivas na TV. Costumo dizer que ele, Galvão Bueno e Luciano do Valle formam e sempre… pic.twitter.com/nAUUNqGjNG — ?veraldo Marques (@everaldomarques) May 16, 2024

Sim, se foi também uma LENDA da narração esportiva. Que dia triste, “pelas barbas do profeta”, Silvio. Obrigado pelo seu legado. Vá em paz ???????? pic.twitter.com/NShIqSMrR5 — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) May 16, 2024

Outras personalidades famosas do jornalismo se pronunciaram

“E acaba de chegar São Judas Tadeu…”



Seus bordões serão eternos assim como vc.



Descanse em Paz #Apolinho pic.twitter.com/LIRqKTHquu May 16, 2024

Fazer as coisas antes de todo mundo é mágico. Desafiador e muito difícil. Criar tendências e antecipar movimentos é pra poucos. Para os diferentes. Os influentes.



Sílvio, Antero e Apolinho criaram! Tudo com enorme paixão. Acreditavam fielmente no que faziam.



Legado. pic.twitter.com/zS7AIENg3O — Bruno Formiga (@brunoformiga) May 16, 2024

Washington “Apolinho” Rodrigues, @apolinhotupi, nos deixou.

Enquanto o Flamengo goleava o Bolívar, partia o maior comunicador do rádio que ouvi.

E um dos maiores rubro-negros.

Adeus, Velho Apolo.

Geraldinos e arquibaldos sentirão saudades.

Obrigado por tudo. pic.twitter.com/ixOsGEyllN May 16, 2024

Um dia triste para todos nós do jornalismo esportivo, três nomes marcantes nos deixou...



O Silvio Luiz, aquelas narrações históricas, narrando meus dribles, se é louco. O Antero Greco eu só dormia depois do programa dele com o Amigão, era uma leveza pic.twitter.com/CS55WMlrrc — Denilson Show (@denilsonshow) May 16, 2024

Hoje perdemos o Silvio Luiz, ícone da narração esportiva brasileira. Fica aqui minha homenagem, a lembrança de um gol meu narrado por ele. Gol que marcou minha trajetória no Timão. Fique com Deus, meu amigo! pic.twitter.com/qDT6gPWOu6 May 16, 2024

Antero deixa uma legião de fãs e, claro, pode haver quem não gostasse do trabalho dele também. Não tem importância. O que realmente importa é que não há ninguém que possa desabonar o caráter desse enorme sujeito. Sua generosidade, alto astral, sempre com uma palavra amiga, até… pic.twitter.com/m9Z8bFSKpx — André Rizek (@andrizek) May 16, 2024