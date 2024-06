Guia do dia 1 da Euro: Veja agenda, escalações e onde assistir

Peça fundamental do meio-campo alemão, Toni Kroos se despedirá do futebol após o torneio entre seleções - (crédito: AFP)

A edição de 2024 da Eurocopa está prestes a dar os primeiros passos em terras alemãs. Marcada para começar nesta sexta-feira (14/6), e se encerrar com a grande decisão exatamente um mês depois, a competição será oficialmente aberta com o confronto entre Alemanha e Escócia.

Às 16h, germânicos e escoceses darão o pontapé inicial para a 17ª edição do torneio, na Arena Munique, estádio do Bayern. Reconhecida como uma das favoritas ao título, a seleção alemã poderá contar com o fator casa para chegar à final e levantar o caneco por uma inédita quarta vez. Um eventual título seria apenas a segunda competição de grande porte conquistada pela equipe diante da própria torcida.

Enquanto isso, a adversária da vez no Grupo A chega à competição em outro extremo. Ao contrário da Alemanha, multicampeã e presente em 13 edições, a Escócia caminha para figurar no torneio apenas pela quarta vez.

O esquadrão azul e branco, contudo, jamais passou da fase de grupos. O melhor resultado conquistado aconteceu em 1996. Na ocasião, finalizaram a campanha com o terceiro lugar, e foi deixada para trás ao perder nos critérios de desempate para a segunda colocada Holanda.

Dessa vez, da mesma forma, o novo confronto promete disparidade. Com presença de diversos protagonistas dos respectivos clubes no elenco, a Alemanha chega como favorita. A Escócia, contudo, dispõe de peças componentes de times badalados do futebol europeu, sobretudo na Inglaterra. Sempre há, além disso, espaço para uma famosa ‘zebra’.

Cerimônia de abertura

Antes do apito inicial, no único dia de campeonato na primeira fase que contará com apenas um confronto, a cerimônia de abertura na região da Baviera em Munique, servirá os torcedores presentes com diferentes atrações.

Os responsáveis pela produção da música oficial da Euro 2024, intitulada como “FIRE”, farão a primeira apresentação ao vivo da canção. Escrita por Ryan Tedder, do conjunto estadunidense One Republic, a performance contará, além da própria banda, com o trio de música eletrônica italiano MEDUZA e pela cantora e compositora alemã Leony.

A cerimônia, além disso, ainda contará com uma homenagem especial a Franz Beckenbauer. Falecido no último mês de janeiro em decorrência de luta contra o Parkinson e a demência, além de problemas cardíacos, o ex-jogador e treinador é um dos grandes ícones do futebol alemão. Como jogador, foi campeão da Euro em 1972 e da Copa do Mundo em 1974. Como treinador, venceu outro Mundial, em 1990.

Capitães das conquistas da Euro em 1980 e 1996, respectivamente, Bernard Dietz e Jürgen Klinsmann carregarão um troféu intitulado como Henri Delaunay até o centro do campo antes da partida começar. Eles serão acompanhados por Heidi, viúva de Beckenbauer. A homenagem representa as três edições do torneio vencidas pela Alemanha. A seguir, veja mais detalhes do primeiro confronto da Eurocopa 2024.

Alemanha x Escócia



Egressa de sequência negativa de resultados em grandes torneios entre seleções, a Alemanha terá diante de si uma tentativa de redenção na atual edição da Euro. Longe do título desde 1996, partirá para a competição com um elenco livre de alguns dos medalhões que marcaram época com a camisa da Die Mannschaft. Reus, Hummels e Boateng não foram convocados.

Apesar disso, algumas outras figurinhas carimbadas, como Toni Kroos, Thomas Muller e Neuer marcarão presença. O grande trunfo é a mistura dessa experiência com jovens jogadores. Florian Wirtz e Jamal Musiala, apesar de terem ambos 21 anos, são dois dos principais encarregados pelo poderio ofensivo alemão.

A Escócia se classificou para a Euro com a segunda posição de uma chave acompanhada por Espanha, Noruega e Geórgia. Na sequência de partidas, chegou a vencer os espanhóis e os noruegueses. Com uma campanha sólida, desbancou Haaland & Cia. para garantir a vaga.

Já em 2024, os escoceses venceram apenas um dos quatro amistosos de preparação para o grande torneio. Apesar disso, contam com alguns jogadores de expressão para a segunda sequência de participações seguidas na competição da própria história. Nomes como Andrew Robertson e Scott McTominay são peças importantes dos rivais ingleses Liverpool e Man. United. John McGin é o capitão do Aston Villa.

Local: Munique Arena, Munique

Data e hora: Sexta-feira (14/6), às 16h

Transmissão: SporTV, TV Globo e CazéTV

Escalações prováveis:

Alemanha

Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah e Mittelstadt; Andrich e Kroos; Musiala, Gundogan e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Escócia

Gunn; Hendry, Hanley e Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay e Robertson; Christie e McGinn; Shankland. Técnico: Steve Clarke



