Abel Ferreira assume culpa por derrota do Palmeiras

Abel Ferreira teve uma noite infeliz no comando do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Na Arena Castelão, o Palmeiras sucumbiu diante do Fortaleza e acabou derrotado por 3 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time despencou da vice-liderança para a quarta colocação, com 23 pontos. Destaque negativo para o técnico Abel Ferreira, que teve uma noite infeliz na montagem do time e alterações ao longo do jogo.

Na coletiva de imprensa, diferente de outras ocasiões, o treinador apresentou um tom baixo e foi até simpático com os jornalistas. Sereno, ele admitiu o rendimento ruim e assumiu a culpa pela derrota.

“Primeiro dizer que nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo dizer que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores e ao treinador. É verdade que falaste do primeiro erro na saída de bola. Quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu, portanto o máximo responsável da derrota sou eu”, declarou, antes de completar:

“Seguimos. Acho que foi um acidente de percurso. Uma primeira parte onde fomos melhores, primeira grande oportunidade é nossa. Lucero tentou três vezes, fez dois gols. Futebol é isso. Dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa e a frescura física”, acrescentou.

Abel Ferreira lamenta postura do Palmeiras

Por fim, o treinador falou sobre a postura do seu time, que sofreu um terceiro gol diferente do que costuma acontecer.

“Basta olhar para ineficácia, ineficiência, a desinspiração da nossa equipe, essa não é nossa equipe. Muita falta de lucidez, frescura física. Não é normal lateral pegar a bola lá e entrar no meio da nossa equipe e fazer o gol. É aceitar como acidente e seguir em frente. O primeiro a errar fui eu”, disse.

