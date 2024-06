Palmeiras anuncia a contratação de Maurício

O Palmeiras anunciou na manhã desta quinta-feira (27), a contratação do meia-atacante Maurício. O jogador, que estava no Internacional, assinou um contrato de cinco temporadas e é o novo jogador do Verdão. Ele só poderá atuar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil.

Aliás, o Verdão desembolsou R$50 milhões para contratar o jogador. Esta quantia será dividida entre Internacional, Cruzeiro e Desportivo Brasil, que tinham parte dos direitos econômicos do jogador. Mauricio, que tinha 5% dos seus direitos, cedeu ao Palmeiras.

“Foi uma recepção muito boa de todos os funcionários que eu pude conhecer, me sinto muito feliz e orgulhoso de chegar aqui. É uma oportunidade muito boa pra mim, é um sonho realizado estar aqui. Ainda mais conhecendo essa estrutura, em um clube gigante como o Palmeiras, que disputa todos os campeonatos para vencer. Isso chama muito a atenção e eu estou muito ansioso também para poder treinar, estar com o grupo e ir para os jogos”, disse Maurício, ao site oficial do clube.

E não é que ele veio mesmo, Cria? Agora, sim! ???? Vocês estavam ansiosos pelo anúncio e eu também: Maurício é o novo reforço do #MaiorCampeãoDoBrasil! ???? ? https://t.co/dYQOtuuk5B#AvantiPalestra pic.twitter.com/hnQkKhRLNg — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 27, 2024

Maurício é um sonho antigo do Palmeiras

Nos bastidores, o técnico Abel Ferreira nunca escondeu a sua admiração pelo atleta. A contratação é um pedido antigo do português, que trabalha na reformulação do elenco palmeirense a todo vapor. Após o Estadual, o Verdão tentou a contratação do jogador, mas ouviu uma recusa do Internacional, que esperava valorizar ainda mais o atleta e também não queria reforçar um rival no Brasil.

Contudo, o Colorado mudou de ideia e aceitou fazer o negócio. No Palmeiras, Mauricio terá as disputas da Libertadores da América, Copa do Brasil e Brasileirão neste segundo semestre. Em 2025, ele irá disputar o Mundial de Clubes pelo clube paulista.

Revelado pelo Cruzeiro, Mauricio acumula passagem pelo Desportivo Brasil antes de chegar ao Internacional. Aliás, no Beira-Rio, ele disputou 176 partidas e anotou 25 gols.