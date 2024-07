Guia da rodada 17 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

O Brasileirão terminou a rodada anterior sob nova liderança. A 17ª jornada do campeonato começa com Botafogo na primeira colocação, após o time ter conquistado os três pontos e ultrapassado o Flamengo. O vice-líder Palmeiras também conquistou um resultado positivo e fez com que a equipe rubro-negra caíssem mais na tabela e ficasse com a terceira posição.

Quatro equipes ficarão de fora da rodada. O duelo entre Fluminense e Athletico Paranaense foi adiado, assim como a partida na qual o Internacional enfrentaria o Flamengo, em razão dos jogos atrasados do Tricolor Carioca e do Colorado pela Copa do Brasil que serão repostos neste sábado (13/7).

A rodada acontecerá em três dias diferentes, mas com intervalo no meio. No sábado quatro equipes entram em campo às 16h, o Bahia enfrenta o Cuiabá e o Cruzeiro recebe o RB Bragantino. Domingo e segunda-feira servirão de hiato para o Brasileirão. Mas o restante das equipes finalizam a bateria de jogos nos dias seguintes.

Na terça-feira, o duelo da 19h é entre Juventude e Atlético Mineiro. Em seguida, às 21h, o Corinthians tem confronto marcado com o Criciúma. Na quarta-feira, os jogos começam às 19h, com Atlético Goianiense e Vasco e, logo, São Paulo e Grêmio se encaram às 20h. As duas partidas das 21h30 encerram a rodada. Botafogo e Palmeiras brigam pelo pódio e o Fortaleza enfrenta o Vitória.





Bahia x Cuiabá

O Tricolor de Aço pode alcançar uma marca história nesta rodada. Caso vença, o time baiano chegará aos 33 pontos e confirmará a melhor campanha de primeiro turno. Ainda por cima, um triunfo tricolor manteria as chances da equipe de continuar na briga dura dos quatro primeiros pela liderança do campeonato. Apesar de ter protagonizado surpresas e goleadas, a campanha cuiabana está em direção descendente. O Dourado não vence há cinco jogos e está a dois pontos da zona o rebaixamento. Contudo, o Bahia nunca derrotou o time mato-grossense. Em quatro encontros, os dois empataram três vezes e o Cuiabá saiu vitorioso no último.

Data: sábado (13/7), às 16h.

Local: Arena Fonte Nova, Salvador.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Hugo, Juba; Rezende, Jean Lucas, De Pena, Cauly; Biel e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Cuiabá

Walter; Rikelme, Marllon, Empereur, Ramon; Denilson, Lucas Mineiro, Fernando Sobral; Cafu, Pitta e Derik Lacerda. Técnico: Petit.

Cruzeiro x RB Bragantino

No embalo de vitórias, o Cruzeiro reconquistou a vaga no G-6, já o time de Bragança terminou o último jogo derrotado e tem a posição na primeira parte da tabela em risco. O jogo também deve ser a estreia do goleiro Cássio com a camisa estrelada, é a primeira vez em 12 anos que o ex-defensor dp Corinthians entra em campo por outro time. A Raposa e a Massa Bruta tem a chance de desempatar no retrospecto. Ambas as equipes tem seis vitória contra a outra, além de três empates. Mas o time da Red Bull terá mais trabalho para conquistar os três pontos, já que o clube mineiro segue com 100% de aproveitamento como mandante.

Data: sábado (13/7), às 16h.

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

Cruzeiro



Cássio; Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal; G. Veron, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Raul, Lucas Evangelista, Lincoln; Vitinho, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Juventude x Atlético-MG

O Juventude ficou fora da última rodada devido a reposição de um jogo pela Copa do Brasil, mas guarda o histórico positivo da 15ª. O Alviverde goleou o Grêmio e o resultado concedeu a equipe um folego ainda maior da zona vermelha. O Galo voltou a ganhar depois de duas goleadas que o fez ser o único time entre os 10 primeiros com saldo de gols negativo. Agora, o time gaúcho e o mineiro terão como palco o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para disputar quem irá seguir com a sequência positiva. O Atlético busca se firmar na primeira página, com os adversários em volta com a pontuação apertada, enquanto a equipe de Caxias quer entrar na zona de classificação para a Sul-Americana.

Data: terça-feira (16/7), às 19h.

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

Juventude

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Abner, Alan Ruschel; Jadson, Caíque Gonçalves, Lucas Barbosa, Jean Carlos, Erick Farias; Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Atlético-MG

Matheus Mendes, Arana, Bruno Fuchs, Rômulo, Battaglia, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes (Vargas), Paulinho, Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Corinthians x Criciúma

O clube paulista segue preso na zona de rebaixamento, com 12 pontos. Apesar de estar em uma posição mais favorável a luta do Tigre é parecida com a do Timão, na 14ª posição a linha do Z-4 ainda está no retrovisor da equipe catarinense. Os dois times não vencem há duas rodadas. No jogo anterior o Criciúma conseguiu descolar um empate com o Fluminense, mas o Corinthians saiu sem nada após a vitória do Vasco. O cenário atual do campeonato é favorável ao time criciumense e caso consiga confirmar esse resultado, quebrará um jejum de 21 anos sem derrotar o adversário.

Data: terça-feira (16/7), às 21h.

Local: Neo Química Arena, São Paulo.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

Corinthians



Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo, Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado, Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia.

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Fellipe Mateus e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.





Atlético-GO x Vasco

O Vasco dita um ritmo de ascenção devido ao resultado positivo de três vitórias consecutivas no campeonato. A equipe cruz-maltina, que já esteve no Z-4 nesta temporada, está perto de cruzar a marca da primeira parte da tabela. Caminho contrário ao que traça o Atlético. Sufocado na 19ª colocação, o Dragão não vence há sete partidas e apesar de ser o mandante no duelo contra o time carioca, não venceu nenhum jogo em casa ainda nesta edição do Brasileirão.

Data: quarta-feira (17/7), às 19h.

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini.

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, JP, Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino).

São Paulo x Grêmio

O confronto entre tricolores reflete brigas diferente de cada lado. O time paulista está a três pontos de tentar uma vaga entre os quatro primeiros. Apesar de ter sido derrotado na última rodada e quebrado uma sequência de quatro vitórias, o São Paulo conseguiu se segurar à quinta colocação. Assim como o adversário, o Grêmio também tropeçou no jogo anterior, mas diferentemente, este resultado tem sido mais usual ao time gaúcho, que só tem três vitórias na conta e ocupa a 18ª posição na tabela.

Data: quarta-feira (17/6), às 20h.

Local: MorumBIS, São Paulo.

Transmissão: Premiere.

Escalações prováveis:

São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Robert Arboleda, Diego Costa, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Ferreira e Lucas Moura; Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Soteldo; Gustavo Nunes e Pavon. Técnico: Renato Gaúcho.

Botafogo x Palmeiras

O duelo entre o time carioca e o paulista pode ao Brasileirão um novo líder ou pode fazer o atual se firmar no topo por mais uma rodada. Após o triunfo contra o Vitória, o Botafogo deixou o Flamengo para trás e dormiu na primeira colocação ao fim da 16ª rodada. Ao invés de ser empurrado para o terceiro lugar, o Palmeiras saiu com os três pontos e passou na frente do rubro-negro também. Este confronto direto é decisivo, já que com pontuação, vitórias e saldo empatados, os dois gols alvinegro a mais é o único critério que define o líder. O último confronto entre os dois foi uma virada emblemática no Brasileirão 2023, considerada o início do tropeço botafoguense para ter perdido a taça.

Data: quarta-feira (17/7), às 21h30.

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Botafogo



John; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Eduardo; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tchê Tchê. Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza x Vitória

Os três pontos em jogo é determinante para as duas equipes nordestinas. Empatado com o Cruzeiro nos 26 pontos, o Fortaleza está na sétima colocação e a um passo de entrar na zona de classificação para a Libertadores. Na última rodada conseguiu os três pontos mesmo jogando como visitante contra o ex-líder Flamego. O momento positivo em que vive o Tricolor, pode ser mais um fator que dificulte a chance de uma reação do asdversário baiano. O Vitória beira o Z-4, a apenas duas posições de distância.

Data: quarta-feira (17/7), às 21h30.

Local: Arena Castelão, Fortaleza.

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Fortaleza



João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Vasco tenta contratação de Pepe, mas zagueiro não deseja atuar no Brasil

Vasco tenta contratação de Pepe, mas zagueiro não deseja atuar no Brasil Esportes Técnico do Canadá também critica organização da Copa América e relata racismo

Técnico do Canadá também critica organização da Copa América e relata racismo Esportes Cebolinha se recupera de lesão e é opção para Tite no Flamengo

Cebolinha se recupera de lesão e é opção para Tite no Flamengo Esportes Corinthians registra o técnico Ramón Díaz e goleiro Hugo Souza no BID da CBF

Corinthians registra o técnico Ramón Díaz e goleiro Hugo Souza no BID da CBF Esportes Nova Iguaçu vence Serra e segue líder do Grupo 6 da Série D do Brasileiro

Nova Iguaçu vence Serra e segue líder do Grupo 6 da Série D do Brasileiro Esportes Atleta não paga Neymar e perde prêmio de leilão do astro brasileiro