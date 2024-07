Exames apontam lesão de ligamento, e Messi não tem prazo de retorno

Messi com a mão no tornozelo direito após ser substituído na final da Copa América - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

Lionel Messi deve custar a retornar aos gramados após se machucar na final da Copa América. Seu clube, o Inter Miami, informou nesta terça-feira (16) que o craque sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Tal situação costuma deixar os jogadores fora de combate por um tempo considerável.

Segundo o clube, o craque argentino passará periodicamente por avaliações a fim de verificar como se dará sua recuperação e a consequente volta a campo.

Técnico de Messi no Inter Miami, Tata Martino disse que o capitão da equipe seria ausência por, no mínimo, duas partidas. Entretanto, frisou que não tinha como assegurar a quantidade de jogos sem a realização prévia dos exames.

“Somos sempre informados por meio do nosso cinesiologista Walter Insaurralde, que também é o cinesiologista da seleção. Ele está muito cauteloso em dar um diagnóstico final”, afirmou Martino.

Aos 37 anos, Messi chorou copiosamente no banco de reservas ao precisar deixar o jogo que definiu a Argentina como campeã da Copa América no último domingo. A lesão ocorreu aos 21 minutos da etapa final. Pouco depois, as câmeras pegaram imagens do tornozelo direito demasiadamente inchado no i9nstante em que o craque cobria o rosto para esconder o choro.

Messi, aliás, afirmou em uma postagem no Instagram na última segunda-feira que estava bem e esperava retornar em breve. Os próximos comproimissos do Inter Miami, segundo colocado na tabela da Conferência Leste da MLS, serão diante do Toronto FC, na próxima quarta-feira, e do Chicago Fire, no sábado.

