Neymar se reapresenta no Al-Hilal após lesão no joelho

Neymar está de volta ao Centro de Treinamento do Al-Hilal. O brasileiro se reapresentou ao clube nesta terça-feira, na cidade de Riade, na Arábia Saudita. O atacante segue com o processo de recondicionamento físico após cirurgia realizada no joelho esquerdo em novembro do ano passado.

“Olá torcedores do Al-Hilal. Eu estou de volta. Vejo vocês nesta temporada”, exclamou o craque brasileiro em um vídeo divulgado pelo clube, aparecendo posteriormente o se exercitando ainda na academia, sem realizar trabalhos de campo.

???? @neymarjr is back ??????#AlHilal pic.twitter.com/OypmcAmoLg — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 16, 2024

Enquanto o elenco está na Europa para a realização da pré-temporada, com treinos e amistosos que acontecerão nas próximas semanas, Neymar esteve sozinho no CT. Ainda não há uma data marcada para o retorno do jogador aos gramados.

O técnico do time saudita, Jorge Jesus, previu que Neymar só retornaria aos gramados em setembro, quase um ano depois da lesão. O craque, aliás, disputou apenas cinco jogos pelo Al-Hilal, com um gol e duas assistências, mas esteve presente nas comemorações de títulos ao longo da última temporada.

O primeiro compromisso oficial do Al-Hilal na próxima temporada, aliás, será contra o Al-Ahli, pela semifinal da Supercopa Saudita, no dia 13 de agosto. Antes, enfrentará Como e Udinese em amistosos preparatórios.

