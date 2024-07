Casa do Cantador recebe a 5ª Edição do projeto Operárias das Artes

A Casa do Cantador sedia a 5ª edição do projeto Operária das Artes. O projeto surgiu durante a pandemia e celebra a pluralidade artística feminina. O evento conta com a ajuda do público para arrecadar agasalhos e cobertores para ajudar pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade.

O projeto Operária das Artes consolidou-se como pilar para mulheres artistas. Na 5ª edição que celebra o coletivo, palhaças, poetas, atrizes, cantoras, compositoras, dançarinas, escritoras, instrumentistas (cis, trans, não-binárias, jovens e 60+) estão entre as atrações do projeto, que reafirma o compromisso com o protagonismo feminino na arte, promovendo a ocupação cultural e artística da cidade e fortalecendo a economia criativa do Distrito Federal.

Neste sábado (20/7), será apresentado ao público o espetáculo As Aventuras de Goyá na Agrofloresta, com Dielle Mendes e a peça Vereda dos Mamulengos, do Grupo Casa Moringa. À noite, a Casa do Cantador recebe a performance musical de Maboh & Os Jazzies e o coletivo Sambadeiras de Roda.

A programação de domingo (21/7) começa com o espetáculo Caixa de Mitos, da As Caixeiras Cia Teatro de Bonecas, e a performance cênica Mulher da Vida de Suene Karim. Jéssica Caitano convidando RAPadura para uma ode ao rap em Ceilândia, berço do hip hop, do forró e do repente no DF.

Na entrada do evento, que é gratuito, também será possível participar de uma ação de solidariedade, na qual o público poderá fazer doações de agasalhos, cobertas e cobertores para ajudar pessoas em situação de rua e famílias em situação de vulnerabilidade.

A homenageada da 5ª edição do Operária das Artes é a atriz, escritora, cantora e produtora Lília Diniz. Com cinco livros publicados, ela se apresenta nos dois dias de programação, no sábado às 19h50 com o espetáculo Jacá de prosa, cantiga e verso e no domingo, às 18h10, acompanhada da poetisa Marina Mara, realiza o Sarau Fogo.





PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (20/7)

17h - As Aventuras de Goyá na Agrofloresta, com Dielle Mendes

17h40 - Margô Oliveira

18h20n - DJ Rachel

19h10 - Grupo Casa Moringa, espetáculo Vereda dos Mamulengos, com Fabiola Resende

19h50 - Lília Diniz com Jacá de prosa, cantiga e verso

20h30 - Taleta de Bambu

21h20 - Maboh & Os Jazzies

22h10 - Coletivo Sambadeiras de Roda

DOMINGO (21/7)

16h - As Caixeiras Cia Teatro de Bonecas, espetáculo Caixa de Mitos

16h40 - Ana Bea e Dani da Silva

17h20 - Ànna Moura e Haynna

18h10 - Sarau Fogo com Lilia Diniz e convidadas

18h50 - Mulher da Vida, performance cênica com Suene Karim

19h10 - Taleta de Bambu

20h - DreeK

20h50 - Jéssica Caitano e RAPadura