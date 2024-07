Seleção Feminina desembarca na França para disputa da Olimpíada

A Seleção Feminina de Futebol pousou no Aeroporto Internacional de Bordeaux, na França, na manhã desta quinta-feira (18/7). A equipe comandada por Arthur Elias está a uma semana de estrear na Olimpíada de Paris e tentar conquistar o ouro de forma inédita.

O time ficará instalado na cidade em que desembarcou, onde fará o duelo inicial, contra a Nigéria, às 14 da próxima quinta-feira (25/7), um dia antes da abertura oficial dos Jogos. Na primeira fase, também enfrentará o Japão, em 28 de julho, e a Espanha, em 31 de julho, pelo Grupo C.

Na tarde desta quinta-feira, a equipe técnica irá ao Estádio Bordeaux-Atlantique para fazer o reconhecimento do campo, enquanto as atletas farão parte de uma reunião no hotel. O primeiro treino das brasileiras será na sexta-feira (19/7), no Estádio Stehelin, também na "cidade do vinho".

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

