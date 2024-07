Com Flamengo x Palmeiras, oitavas de final da CdB estão definididas

A Copa do Brasil conheceu, nesta quinta-feira (18/7), os oito confrontos da fase de oitavas de final da edição de 2024 da competição. Na sede da CBF, na região carioca da Barra da Tijuca, as bolinhas decidiram abrir o sorteio com o encontro entre Flamengo x Palmeiras. O enfrentamento entre dois dos principais clubes do país será o carro-chefe da quarta fase da competição mais democrática do país.

O atual campeão São Paulo, que levantou a taça pela primeira vez na última edição, decidirá a classificação do Goiás. O duelo entre Botafogo e Bahia, protagonistas na disputa pelo título do Brasileirão 2024, também é destaque. Pentacampeão, o Grêmio terá pela frente o tri Corinthians.

Em decorrência da tragédia gerada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, Athletico-PR, Juventude, assim como o próprio tricolor rio-grandense, conquistaram as respectivas vagas no último fim de semana (13 e 14 de julho). Agora, os últimos garantidos terão como adversários Red Bull Bragantino e Fluminense, respectivamente.

Os confrontos foram formados livremente. Ou seja, ao contrário das fases anteriores, em que os participantes foram divididos em potes, não haviam travas ou limitações entre nenhuma das 16 equipes ainda vivas na disputa pela taça.

Os embates, aliás, já possuem data para acontecer. Os jogos de ida estão previstos para acontecer entre o dia 30 de julho (terça-feira) e 1º de agosto (quinta-feira). Já os de volta, entre os dias seis (terça-feira) e oito de agosto (quinta-feira).

Nesta fase, todos os participantes receberão o montante de R$ 3,4 milhões como cota de participação. O avanço às quartas de final, em contrapartida, renderá mais R$ 4,5 milhões aos bolsos dos classificados.

Confira todos os oito confrontos das oitavas de final:

Flamengo x Palmeiras

Atlético-GO x Vasco

Red Bull Bragantino x Athletico-PR

Goiás x São Paulo

CRB x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Grêmio x Corinthians

Juventude x Fluminense

Acompanhe, em instantes, o sorteio dos mandos de campo

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

